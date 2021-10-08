Araç alıp satarken bunlara dikkat!
Vatandaşlar ise genellikle ikinci el otomobil satın alırken ekspertizlerin yolunu tutuyor. Oto eksperleri, araçların sağlıklı çalışması ve kazalara neden olmaması için düzenli eksper kontrolünün faydalı olacağını söylüyor. Eskişehir'de oto eksperi Murat Çevik, şikâyet üzerine aracını sanayiye götüren vatandaşlara uyarıda bulunarak, araçlarda fark edilmeyen sorunların kazalara yol açabileceğinin altını çizdi.
Ekspertizlerin amacının sürücülerin aracı daha sağlıklı bir şekilde sürmesini sağlamak olduğunu vurgulayan oto eksperi Murat Çevik, “Müşteriler kandırılmamak için, arabayı daha iyi tanıma amacıyla ekspere geliyorlar. Kaportasında boya ya da başka bir sorun olup olmadığının, mekanik arızaların tespitini yapıyoruz. Her şey en detaylı şekilde kontrol edilir ve müşteriye teslim edilir.
Artık şöyle bir olay da var; yeni nesil araçları eski ustaların tanıması zor. Eksper sadece değişen, kaporta kontrolü yapmıyor. Eksperlerin amacı, sürücünün aracı nasıl daha sağlıklı bir şekilde kullanabileceğini bulmak ya da hatalarını bulmaktır. Sadece alım satım esnasında değil, aracı kullanırken dahi periyodik olarak ekspere gelip gerekli kontrollerin yapılması gerekiyor.
Alt mekanik, fren, kavrama gibi sistemlerin kontrolü önemli. Araç sahibi bakıma gittiğinde, usta şikâyetin olduğu noktaya yoğunlaşır ve standart bir yere bakar. Aracın diğer kısımları da bakımsız kalır. Can ve mal güvenliği açısından tüm kontrollerin yapılması gerekiyor. Sadece sürücüler kaza yapmıyor, bakımsız araçlar da kaza yaptırıyor” dedi.
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