Araç alıp satarken bunlara dikkat!

Artık şöyle bir olay da var; yeni nesil araçları eski ustaların tanıması zor. Eksper sadece değişen, kaporta kontrolü yapmıyor. Eksperlerin amacı, sürücünün aracı nasıl daha sağlıklı bir şekilde kullanabileceğini bulmak ya da hatalarını bulmaktır. Sadece alım satım esnasında değil, aracı kullanırken dahi periyodik olarak ekspere gelip gerekli kontrollerin yapılması gerekiyor.

