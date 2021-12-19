Araç satacaklara önemli uyarı: 'Yükselişe aldanmayın'

Hem araç alacak hem de satış yapacak yurttaşlara önemli uyarılarda bulunan Açıkgöz, şu ifadeleri kaydetti:

"Vatandaşların araçlarını alırken galerileri ya da bayileri tercih etmelerinden yanayız. Kurumsal firmalarda araç almak çok daha doğru. Vatandaşların al-sat yapan kişilerden değil de bizim gibi galeriler ya da resmi anlamda karşılarında muhatap bulabilecekleri firmalardan araç almaları çok önemli. Vatandaşların binmek için aldıkları aracı kesinlikle kullanmaya devam etmeleri gerekiyor. Fiyatlar yükselince `Bizim aracımızın fiyatı arttı. 50 bin, 100 bin lira para kazanırız` diyerek araçlarını satmasınlar. Çünkü yükseliş devam ediyor. Sattıkları aracı tekrar almak isteseler üzerine para eklemeleri gerekiyor. O yüzden istikrarlı olmaları bu süreçte çok önemli" dedi.