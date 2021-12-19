Araç satacaklara önemli uyarı: 'Yükselişe aldanmayın'
Düzce'de oto galericilik yapan Murat Açıkgöz, hem araç alacaklara hem de satacaklara önemli uyarılarda bulundu. Otomotiv piyasasında çok beklenmemesi gerektiğini ifade eden Açıkgöz, "İnsanların bu piyasada çok beklememesi gerekiyor. Yurttaşlara buldukları aracı hemen almalarını tavsiye ediyoruz. Fiyatlar geçtiğimiz haftaya göre yüksek gibi gözükse de önümüzdeki haftalara göre gayet ucuz durumda. Çünkü araç fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor" dedi.
"ÇALIŞMA OLMAMASI FİYATLARIN ARTMASINA SEBEP OLUYOR"
Pandemi öncesinde al-sat yapan yurttaşlara yönelik ciddi çalışmalar başlatıldığını kaydeden Açıkgöz, "Koronavirüs salgını öncesinde hem araç fiyatları hem de al-sat yapanlara yönelik ciddi bir çalışma vardı. Özellikle kayı dışı al-sat yapanlar için ciddi bir çalışma başlatılmıştı. Koronavirüs salgını sebebiyle bunlar ertelenmiş oldu. Şu anda herhangi bir çalışma olmaması fiyatların artmasına sebep oluyor" diye konuştu.
Hem araç alacak hem de satış yapacak yurttaşlara önemli uyarılarda bulunan Açıkgöz, şu ifadeleri kaydetti:
"Vatandaşların araçlarını alırken galerileri ya da bayileri tercih etmelerinden yanayız. Kurumsal firmalarda araç almak çok daha doğru. Vatandaşların al-sat yapan kişilerden değil de bizim gibi galeriler ya da resmi anlamda karşılarında muhatap bulabilecekleri firmalardan araç almaları çok önemli. Vatandaşların binmek için aldıkları aracı kesinlikle kullanmaya devam etmeleri gerekiyor. Fiyatlar yükselince `Bizim aracımızın fiyatı arttı. 50 bin, 100 bin lira para kazanırız` diyerek araçlarını satmasınlar. Çünkü yükseliş devam ediyor. Sattıkları aracı tekrar almak isteseler üzerine para eklemeleri gerekiyor. O yüzden istikrarlı olmaları bu süreçte çok önemli" dedi.
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