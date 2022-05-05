Ardahan'a 'mayıs' karı: 'Kışlıkları yeniden çıkardık'
Video Haberler
- 10 dakikalık dolu ve yağmur hayatı felç etti
- Driftte saçı yanan belediye başkanı: 'Nazara geldik'
- Ihlara Vadisi'nde heyelan
- 'Faturaları hayvanları eksilterek ödüyoruz'
- E-5’te korkutan kazada araç bariyerlere çıktı
- Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
- Maske tartışması İETT otobüsünü karıştırdı
- Pikap 50 metreden şarampole uçtu: 2 yaralı
- Çocuklarını eve kilitledi, cezaevindeki eşine gitti!
- Karakoldaki dayağa 'haksız tahrik' indirimi istendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- Enflasyon yüzde 70'e dayandı
- Ulusoy'dan 'enflasyon' verilerine ilk yorum
- 'Bu nasıl bir saçmalıktır?'
- 'Erdoğan her an kararnameyi açıklayabilir'
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- Enflasyon yüzde 150'nin üzerinde
- 'Olası adaylar için kapı kapandı'
- Gülhane Parkı'ndaki görüntüler gündem oldu