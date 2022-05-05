Ardahan'a 'mayıs' karı: 'Kışlıkları yeniden çıkardık'

DHA
05 Mayıs 2022 Perşembe, 15:11
<p>Türkiye'de yoğun bir kış mevsimi geride kalırken; beyaz örtü tek bir ili mayıs ayında bile terk etmedi.</p>

Türkiye'de yoğun bir kış mevsimi geride kalırken; beyaz örtü tek bir ili mayıs ayında bile terk etmedi.

<p>Ardahan'da, mayıs ayında kar yağışı etkili olurken, kent merkezi ile Posof ilçesi beyaza büründü.</p>

Ardahan'da, mayıs ayında kar yağışı etkili olurken, kent merkezi ile Posof ilçesi beyaza büründü.

<p>Kentte gece başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı, özellikle kent merkezi ile Posof ilçesinde etkili oldu. </p>

Kentte gece başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı, özellikle kent merkezi ile Posof ilçesinde etkili oldu. 

<p>Gürcistan sınırındaki ilçede kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı, ulaşımda ise zaman zaman aksama meydana geldi.</p>

Gürcistan sınırındaki ilçede kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı, ulaşımda ise zaman zaman aksama meydana geldi.

<p>Posof'ta yaşayan Cevdet Demir, <strong><em>"Günlerdir yağmur yağıyor. Bugün kara dönüştü, hava soğudu. Dolaba koyduğumuz kışlıkları yeniden çıkardık. Kar, çiçek açan meyve ağaçlarında zirai dona neden olabilir"</em> </strong>dedi.</p>

Posof'ta yaşayan Cevdet Demir, "Günlerdir yağmur yağıyor. Bugün kara dönüştü, hava soğudu. Dolaba koyduğumuz kışlıkları yeniden çıkardık. Kar, çiçek açan meyve ağaçlarında zirai dona neden olabilir" dedi.

<p>Kent merkezinde de mayıs ayında kar yağışına şaşıranlar, karda fotoğraf çektirdi. </p>

Kent merkezinde de mayıs ayında kar yağışına şaşıranlar, karda fotoğraf çektirdi. 

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