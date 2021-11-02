Baba - oğul, 5 gün arayla koronavirüsten öldü

Sarıgüllük Mahallesi'nde yaşayan emekli Abdi Şahin ile eşi Senem ve oğulları Mikail, yaklaşık bir ay önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan testlerde koronavirüs olduğu belirlenen Şahin ailesi tedaviye alındı.