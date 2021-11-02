Baba - oğul, 5 gün arayla koronavirüsten öldü
Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile yakınları katıldı. Namazın ardından Mikail Şahin, Asri Mezarlık'ta 5 gün önce ölen babasının yanına defnedildi.
Hastanede tedavisi süren Senem Şahin, cenazeye doktorların izniyle ambulansla mezarlığa geldi.
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