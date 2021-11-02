Baba - oğul, 5 gün arayla koronavirüsten öldü

DHA
02 Kasım 2021 Salı, 18:00
<p>Sarıgüllük Mahallesi'nde yaşayan emekli Abdi Şahin ile eşi Senem ve oğulları Mikail, yaklaşık bir ay önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan testlerde koronavirüs olduğu belirlenen Şahin ailesi tedaviye alındı.&nbsp;</p>

Sarıgüllük Mahallesi'nde yaşayan emekli Abdi Şahin ile eşi Senem ve oğulları Mikail, yaklaşık bir ay önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan testlerde koronavirüs olduğu belirlenen Şahin ailesi tedaviye alındı. 

<p>Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Abdi Şahin, 29 Ekim günü hayatını kaybetti.&nbsp;</p>

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Abdi Şahin, 29 Ekim günü hayatını kaybetti. 

<p>Abdi Şahin'in ölümünden 5 gün sonra, bu sabah, oğlu 5 çocuk babası Mikail Şahin de yaşamını yitirdi. Koronavirüs aşısı yaptırmadığı belirlenen Mikail Şahin için ikindi de cenaze namazı kılındı.&nbsp;</p>

Abdi Şahin'in ölümünden 5 gün sonra, bu sabah, oğlu 5 çocuk babası Mikail Şahin de yaşamını yitirdi. Koronavirüs aşısı yaptırmadığı belirlenen Mikail Şahin için ikindi de cenaze namazı kılındı. 

<p>Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile yakınları katıldı. Namazın ardından Mikail Şahin, Asri Mezarlık'ta 5 gün önce ölen babasının yanına defnedildi.</p><p>Hastanede tedavisi süren Senem Şahin, cenazeye doktorların izniyle ambulansla mezarlığa geldi.</p>

Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile yakınları katıldı. Namazın ardından Mikail Şahin, Asri Mezarlık'ta 5 gün önce ölen babasının yanına defnedildi.

Hastanede tedavisi süren Senem Şahin, cenazeye doktorların izniyle ambulansla mezarlığa geldi.


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