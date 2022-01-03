Bakan Hulusi Akar'dan komutanlarla toplantı

DHA
03 Ocak 2022 Pazartesi, 16:48
Bakan Hulusi Akar'dan komutanlarla toplantı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlar ile videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Bakan Hulusi Akar'dan komutanlarla toplantı

Bakan Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla videokonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.

Bakan Hulusi Akar'dan komutanlarla toplantı

Bakan Akar, toplantıda, savunma ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.

Bakan Hulusi Akar'dan komutanlarla toplantı

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