Bakanlar 'kullanıma kapatılan' havalimanına mı indi?

İstanbul'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki iki havalimanının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da operasyon durdu.

Havalimanlarında ulaşımın kapanmasının ardından yurttaşlar havalimanlarında ve uçaklarda büyük zorluklar yaşıyor.