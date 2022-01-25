Bakanlar 'kullanıma kapatılan' havalimanına mı indi?
Yurttaşlar büyük zorluklar yaşarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a geldi.
Bakanların İstanbul'a geldiği sırada ise yurttaşların kullanımına kapatılan Atatürk Havalimanı'na bir uçağın inmesi dikkat çekti.
Yurttaşlar, gün içerisinde Atatürk Havalimanı'nın sivil uçuşlara kapatılmasına büyük tepki göstermişti.
Tepkilerden bazıları şu şekilde:
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