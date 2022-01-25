Bakanlar 'kullanıma kapatılan' havalimanına mı indi?

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2022 Salı, 01:35
Bakanlar 'kullanıma kapatılan' havalimanına mı indi?

İstanbul'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki iki havalimanının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da operasyon durdu.

Havalimanlarında ulaşımın kapanmasının ardından yurttaşlar havalimanlarında ve uçaklarda büyük zorluklar yaşıyor. 

Bakanlar 'kullanıma kapatılan' havalimanına mı indi?

Yurttaşlar büyük zorluklar yaşarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a geldi.

Bakanların İstanbul'a geldiği sırada ise yurttaşların kullanımına kapatılan Atatürk Havalimanı'na bir uçağın inmesi dikkat çekti.


Yurttaşlar, gün içerisinde Atatürk Havalimanı'nın sivil uçuşlara kapatılmasına büyük tepki göstermişti.

Tepkilerden bazıları şu şekilde:

Bakanlar 'kullanıma kapatılan' havalimanına mı indi?
Bakanlar 'kullanıma kapatılan' havalimanına mı indi?


Bakanlar 'kullanıma kapatılan' havalimanına mı indi?


Bakanlar 'kullanıma kapatılan' havalimanına mı indi?



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