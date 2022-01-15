Bakanlık tabloyu yok saydı: İstanbul kıpkırmızı!

15 Ocak 2022 Cumartesi, 14:24
Bakanlık tabloyu yok saydı: İstanbul kıpkırmızı!

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINDA İSTANBUL KIPKIRMIZI

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında, açıklanan koronavirüs tablolarıyla birlikte kentin büyük bir bölümü kırmızıya büründü. 

Bakanlık tabloyu yok saydı: İstanbul kıpkırmızı!

BAKANLIK KORKUNÇ TABLOYA RAĞMEN PCR TESTİ ZORUNLULUĞUNU KALDIRDI

İçişleri Bakanlığı'nca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi çerçevesinde, aşısız olan veya aşı sürecini tamamlamayan kişilere PCR testi uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

Bakanlık tabloyu yok saydı: İstanbul kıpkırmızı!

BAKANLIK AÇIKLAMASI ŞÖYLEYDİ:

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmelerini içeren yazıda; "Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir" denildi.

Bakanlık tabloyu yok saydı: İstanbul kıpkırmızı!

MEHMET CEYHAN BAKANLIĞI ÇOK SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Kararın duyurulmasının ardından, Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlayan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, söz konusu gelişmeyi eleştirdi.

Bakanlık tabloyu yok saydı: İstanbul kıpkırmızı!

"PCR TESTİ BİTMİŞ OLMALI Kİ.."

Ceyhan, kararı şu sözlerle eleştirdi:

''Anladığım kadarıyla PCR testi kapasitesinin sonuna gelindi, vaka sayıları da test yaptıkça artıyor. Artık bu noktaya geldik" 

Bakanlık tabloyu yok saydı: İstanbul kıpkırmızı!

''TEDBİRLERİ GEVŞETEN TEK ÜLKEYİZ''

Ceyhan sözlerine ''Normalde, bunu bu şekilde uygulamayan ülkeler vardı. Ama aşı şartı koyuyorlardı. Dünyada, Omicron'un bu kadar hızlı yayılmasına karşın tedbirleri gevşeten tek ülkeyiz" diyerek devam etti.

Bakanlık tabloyu yok saydı: İstanbul kıpkırmızı!

"BU RESMEN 'KAÇ KİŞİ ÖLÜRSE ÖLSÜN' DEMEK"

"Bunun sonucunda olacak şey açık. Vaka sayıları çok artacak ama biz bunu tespit edemeyeceğiz" diye konuşan Ceyhan, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bu şu demek, 'Biz nadir nest yapacağız, vakaları tespit etmeyeceğiz.' Ama bugün açıklanan bu karar, hiçbir şekilde bilimsel olarak kabul edilebilecek bir karar değil. Bu resmen 'Kaç kişi ölürse ölsün, Omicron ne kadar yayılırsa yayılsın' demekten başka bir şey değil"

Bakanlık tabloyu yok saydı: İstanbul kıpkırmızı!

14 OCAK 2022 TABLOSUNDA REKOR ARTIŞ

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda paylaşılan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 Covid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.


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