Bakanlık tabloyu yok saydı: İstanbul kıpkırmızı!

"BU RESMEN 'KAÇ KİŞİ ÖLÜRSE ÖLSÜN' DEMEK"

"Bunun sonucunda olacak şey açık. Vaka sayıları çok artacak ama biz bunu tespit edemeyeceğiz" diye konuşan Ceyhan, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bu şu demek, 'Biz nadir nest yapacağız, vakaları tespit etmeyeceğiz.' Ama bugün açıklanan bu karar, hiçbir şekilde bilimsel olarak kabul edilebilecek bir karar değil. Bu resmen 'Kaç kişi ölürse ölsün, Omicron ne kadar yayılırsa yayılsın' demekten başka bir şey değil"