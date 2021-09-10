<p>Türkiye’de 2021-2022 futbol sezonu birinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. M.Başakşehir de hem lig hem Türkiye Kupası’nde yoluna en iyi şekilde devam edebilmek için kadrosuna önemli takviyeler yaptı.</p>
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Türkiye’de 2021-2022 futbol sezonu birinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. M.Başakşehir de hem lig hem Türkiye Kupası’nde yoluna en iyi şekilde devam edebilmek için kadrosuna önemli takviyeler yaptı.

<p>Turuncu-lacivertliler, 17 Haziran 2021’de başlayan transfer dönemi boyunca 5 yeni ismi renklerine bağladı.&nbsp;</p>
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Turuncu-lacivertliler, 17 Haziran 2021’de başlayan transfer dönemi boyunca 5 yeni ismi renklerine bağladı. 

<p>İstanbul temsilcisi, Galatasaray ile yollarını ayıran Şener Özbayraklı, Schalke 04’den Ahmed Kutucu, Al-Ahli takımından Lucas Lima, Belçika ekibi Anderlecht’ten Peter Zulj ve Udinese’nin tecrübeli santrforu Stefano Okaka’yı kadrosuna kattı.</p>
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İstanbul temsilcisi, Galatasaray ile yollarını ayıran Şener Özbayraklı, Schalke 04’den Ahmed Kutucu, Al-Ahli takımından Lucas Lima, Belçika ekibi Anderlecht’ten Peter Zulj ve Udinese’nin tecrübeli santrforu Stefano Okaka’yı kadrosuna kattı.

<p>Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç’ün ise bonservisini aldı. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe’den kiralanan Deniz’in satın alma opsiyonunu kullandı ve 28 yaşındaki milli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.</p>
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Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç’ün ise bonservisini aldı. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe’den kiralanan Deniz’in satın alma opsiyonunu kullandı ve 28 yaşındaki milli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

<p>Başakşehir, yeni transferlerin yanı sıra mevcut kadrodaki önemli isimlerle de yollarını ayırdı.</p>
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Başakşehir, yeni transferlerin yanı sıra mevcut kadrodaki önemli isimlerle de yollarını ayırdı.

<p>2019-2020’de elde eden şampiyonluğun kilit isimleri arasında yer alan ve uzun yıllardır turuncu-lacivertli formayı giyen kaleci Mert Günok, Beşiktaş’a transfer oldu.</p>
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2019-2020’de elde eden şampiyonluğun kilit isimleri arasında yer alan ve uzun yıllardır turuncu-lacivertli formayı giyen kaleci Mert Günok, Beşiktaş’a transfer oldu.

<p>Yine şampiyon kadroda bulunan bir diğer isim Mehmet Topal ile de karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Mehmet de Mert gibi Beşiktaş’ın yolunu tuttu. Brezilyalı oyuncular Giuliano ve Rafael’e de teşekkür edildi.</p>
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Yine şampiyon kadroda bulunan bir diğer isim Mehmet Topal ile de karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Mehmet de Mert gibi Beşiktaş’ın yolunu tuttu. Brezilyalı oyuncular Giuliano ve Rafael’e de teşekkür edildi.

<p>Cemali Sertel’i Rizespor’a, Crivelli’yi Antalyaspor’a ve Azubuike’yi Sivasspor’a kiralayan Başakşehir, Muhammet Demir’i de bonservisiyle Gaizantep FK’ya gönderdi.</p>
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Cemali Sertel’i Rizespor’a, Crivelli’yi Antalyaspor’a ve Azubuike’yi Sivasspor’a kiralayan Başakşehir, Muhammet Demir’i de bonservisiyle Gaizantep FK’ya gönderdi.

<p>İstanbul temsilcisi, bu isimlerin yanı sıra Aziz Behich, Uğur Uçar, Junior Fernandes ve Bolingoli Mbombo’yla da yol ayrımına gitti.</p>
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İstanbul temsilcisi, bu isimlerin yanı sıra Aziz Behich, Uğur Uçar, Junior Fernandes ve Bolingoli Mbombo’yla da yol ayrımına gitti.

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