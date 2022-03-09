Batman filmlerine süper kahramanı canlandıran tüm oyuncular

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 13:23
Batman filmlerine süper kahramanı canlandıran tüm oyuncular

Batman

İlk Batman filmi 1989 yılında Yönetmen Tim Burton tarafndan çekildi.

Filmde Batman'i Michael Keaton canlandırdı.

Batman filmlerine süper kahramanı canlandıran tüm oyuncular

Batman Dönüyor

Batman Dönüyor, Tim Burton tarafından yönetilen 1992 yapımı ikinci Batman filmi.

Filmde Batman'i yine Michael Keaton canlandırdı.

Batman filmlerine süper kahramanı canlandıran tüm oyuncular

Batman Daima

Batman Daima, Joel Schumacher  tarafından yönetilen 1995 yapımı üçüncü Batman filmi.

Filmde bu defa Val Kilmer, Batman'ı canlandırdı.

Batman filmlerine süper kahramanı canlandıran tüm oyuncular

Batman & Robin

Batman & Robin, Joel Schumacher tarafından yönetilen 1997 yapımı Batman filmi.

Filmde Batman'i George Clooney canlandırdı.

Batman filmlerine süper kahramanı canlandıran tüm oyuncular

Batman Triumphant

Batman Triumphant, hayranlar tarafından yaratılan ve Tim Burton tarafından yönetilen 1999'da vizyona giren Batman filmi. Film ayrıca Batman & Robin'in devamı niteliğindedir.

Filmde Batman'i yine Michael Keaton canlandırdı.

Batman filmlerine süper kahramanı canlandıran tüm oyuncular

Batman Başlıyor

Batman Başlıyor, yönetmenliğini Christopher Nolan'ın yaptığı 2005 yılında vizyona giren film.

Christian Bale'in Batman'i canlandırdığı film serisinin ilk filmidir.

Batman filmlerine süper kahramanı canlandıran tüm oyuncular

Kara Şövalye

Kara Şövalye, yönetmenliğini Christopher Nolan'ın yaptığı 2008 yapımı Batman filmi.

Christian Bale'in Batman'i canlandırdığı film serisinin ikinci filmidir.

Batman filmlerine süper kahramanı canlandıran tüm oyuncular

Kara Şövalye Yükseliyor

Kara Şövalye Yükseliyor, yönetmenliğini Christopher Nolan'ın yaptığı 2012 yılında vizyona giren film.

Christian Bale'in Batman'i canlandırdığı film serisinin son filmidir.

Batman filmlerine süper kahramanı canlandıran tüm oyuncular

Batman v Superman

Batman v Superman: Adaletin Şafağı, yönetmenliğini Zack Synder'ın yaptığı 2013 yapımı Batman filmi. 

Filmde Batman'ı Ben Affleck canlandırdı.

Batman filmlerine süper kahramanı canlandıran tüm oyuncular

Batman

Batman, yönetmenliğini Matt Reeves'in üstlendiği 4 Mart 2022'de vizyona giren son Batman filmi.

Filmde Batman rolünü Robert Pattinson üstleniyor.

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