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"Sarıçam ormanlarını çok seviyoruz. Birçok anımızı burada fotoğrafladık. Bu ağaçlar Türkiye'de çok nadir yerlerde yetişir. Son günlerde koronavirüs nedeniyle sessizliğe bürünen ormanlarda biz de böyle bir anı yaşamak istedik. Eşimle bebeğimizin gelişini burada ölümsüzleştirmek istedik. Çocuğumuz dünyaya geldiğinde hatıra olmasını istiyoruz."