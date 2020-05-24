<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Ardahan'da sarıçam ormanları, düğün&nbsp;yapan çiftlerin yanı sıra ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan ailelerin de mutlu anılarını ölümsüzleştirdiği doğal fotoğraf stüdyosu haline geldi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Ardahan'da sarıçam ormanları, düğün yapan çiftlerin yanı sıra ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan ailelerin de mutlu anılarını ölümsüzleştirdiği doğal fotoğraf stüdyosu haline geldi.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görünümüyle her mevsim kartpostallık manzaraların oluştuğu sarıçam ormanlarında, ilkbaharda canlanan doğayla renk cümbüşü yaşanıyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görünümüyle her mevsim kartpostallık manzaraların oluştuğu sarıçam ormanlarında, ilkbaharda canlanan doğayla renk cümbüşü yaşanıyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Düğün fotoğrafçılarının "doğal stüdyo" olarak kullandığı ve ilkbahar renkleriyle süslenen sarıçam ormanları, en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftler tarafından ilgi görüyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Düğün fotoğrafçılarının "doğal stüdyo" olarak kullandığı ve ilkbahar renkleriyle süslenen sarıçam ormanları, en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftler tarafından ilgi görüyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Her mevsim bölgenin adeta sembolleri arasında yer alan ve soğuk iklime dayanıklı olma özelliği ile ön plana çıkan ağaçlardan oluşan ormanlık alana gelen çiftler, en mutlu anlarını fotoğrafla ölümsüzleştiriyor. Bebek bekleyen öğretmen çift&nbsp;Özgür ve Özlem Özden de hamilelik sürecini,&nbsp;Çamlıçatak mevkisindeki ormanlık alana gelerek eşsiz doğal stüdyoda mutluluklarını fotoğrafla kayıt altına aldı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Her mevsim bölgenin adeta sembolleri arasında yer alan ve soğuk iklime dayanıklı olma özelliği ile ön plana çıkan ağaçlardan oluşan ormanlık alana gelen çiftler, en mutlu anlarını fotoğrafla ölümsüzleştiriyor. Bebek bekleyen öğretmen çift Özgür ve Özlem Özden de hamilelik sürecini, Çamlıçatak mevkisindeki ormanlık alana gelerek eşsiz doğal stüdyoda mutluluklarını fotoğrafla kayıt altına aldı.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Özgür Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta evlilik olmak üzere birçok anılarını Ardahan'ın tarihi ve turistik yerlerinde fotoğrafladıklarını söyledi.&nbsp;İki ay sonra dünyaya gelecek bebeklerinin doğum öncesini de sarıçam ormanlarında fotoğraflamayı tercih ettiklerini ifade eden Özden, şöyle konuştu:<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Özgür Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta evlilik olmak üzere birçok anılarını Ardahan'ın tarihi ve turistik yerlerinde fotoğrafladıklarını söyledi. İki ay sonra dünyaya gelecek bebeklerinin doğum öncesini de sarıçam ormanlarında fotoğraflamayı tercih ettiklerini ifade eden Özden, şöyle konuştu:


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">"Sarıçam ormanlarını çok seviyoruz. Birçok anımızı burada fotoğrafladık. Bu ağaçlar Türkiye'de çok nadir yerlerde yetişir. Son günlerde koronavirüs nedeniyle sessizliğe bürünen ormanlarda biz de böyle bir anı yaşamak istedik. Eşimle bebeğimizin gelişini burada ölümsüzleştirmek istedik. Çocuğumuz dünyaya geldiğinde hatıra olmasını istiyoruz."<o:p></o:p></span></p><br></p>
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"Sarıçam ormanlarını çok seviyoruz. Birçok anımızı burada fotoğrafladık. Bu ağaçlar Türkiye'de çok nadir yerlerde yetişir. Son günlerde koronavirüs nedeniyle sessizliğe bürünen ormanlarda biz de böyle bir anı yaşamak istedik. Eşimle bebeğimizin gelişini burada ölümsüzleştirmek istedik. Çocuğumuz dünyaya geldiğinde hatıra olmasını istiyoruz."


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Özlem Özden de mutlu anları fotoğraflamanın gelenekleri haline geldiğini anlatarak "Geleneğimizi Ardahan'ın bu doğal güzellikleriyle anılaştırmak istedik. Çokta güzel fotoğraflar elde ettik. Manzara mükemmel." ifadelerini kullandı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Özlem Özden de mutlu anları fotoğraflamanın gelenekleri haline geldiğini anlatarak "Geleneğimizi Ardahan'ın bu doğal güzellikleriyle anılaştırmak istedik. Çokta güzel fotoğraflar elde ettik. Manzara mükemmel." ifadelerini kullandı.


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