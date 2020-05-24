Her mevsim bölgenin adeta sembolleri arasında yer alan ve soğuk iklime
dayanıklı olma özelliği ile ön plana çıkan ağaçlardan oluşan ormanlık alana
gelen çiftler, en mutlu anlarını fotoğrafla ölümsüzleştiriyor. Bebek bekleyen
öğretmen çift Özgür ve Özlem Özden de hamilelik sürecini, Çamlıçatak
mevkisindeki ormanlık alana gelerek eşsiz doğal stüdyoda mutluluklarını
fotoğrafla kayıt altına aldı.
Özgür Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta evlilik olmak üzere
birçok anılarını Ardahan'ın tarihi ve turistik yerlerinde fotoğrafladıklarını
söyledi. İki ay sonra dünyaya gelecek bebeklerinin doğum öncesini de
sarıçam ormanlarında fotoğraflamayı tercih ettiklerini ifade eden Özden, şöyle
konuştu:
"Sarıçam ormanlarını çok seviyoruz. Birçok anımızı burada
fotoğrafladık. Bu ağaçlar Türkiye'de çok nadir yerlerde yetişir. Son günlerde
koronavirüs nedeniyle sessizliğe bürünen ormanlarda biz de böyle bir anı
yaşamak istedik. Eşimle bebeğimizin gelişini burada ölümsüzleştirmek istedik.
Çocuğumuz dünyaya geldiğinde hatıra olmasını istiyoruz."
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