Bergama Antik Kenti'nde yeni sur duvarları keşfedildi

cumhuriyet.com.tr
15 Şubat 2022 Salı, 11:24
Bergama Antik Kenti'nde yeni sur duvarları keşfedildi

UNESCO tarafından 2014 yılında Dünya Mirası Listesi'ne alınan Bergama Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık sur duvarları bulundu.

Bergama Antik Kenti'nde yeni sur duvarları keşfedildi

Bergama Müze Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemede, yaklaşık 4-5 metre yükseklikteki sur duvarlarının milattan önce 5. yüzyılda kenti saldırılara karşı korumak amacıyla yapıldığı tespit edildi.

Bergama Antik Kenti'nde yeni sur duvarları keşfedildi

Sosyolojik ve ekonomik güç işareti

Bergama Müzesi Müdürü Nilgün Ustura, AA muhabirine, Bergama Antik Kenti ve çevresinde yürütülen çalışmaların, her yıl arkeoloji dünyasına yeni keşifler kazandırdığını söyledi. Ustura, 1,5 kilometrelik hatta yeni buluntular elde edildiğini aktardı.

Bergama Antik Kenti'nde yeni sur duvarları keşfedildi

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izniyle yürütülen çalışmalarda bulunan ve milattan önce 5. yüzyıla tarihlenen sur duvarlarının dönemin özelliğini yansıtan "polygonal" sistemiyle örüldüğünü dile getiren Ustura, şöyle konuştu:

Bergama Antik Kenti'nde yeni sur duvarları keşfedildi

"Antik Selinos Kanalı Restorasyon Projesi çok uzun soluklu bir çalışma. 5 Şubat 2021'de başlayan bu proje bize arkeolojik veriler sunuyor. Bu da çok önemli tarihsel çıkarımları beraberinde getiriyor. Milattan önce 2. yüzyılda yapıldığını düşündüğümüz sur duvarlarının daha erken döneme ait olduğunu tespit ettik. Milattan önce 2. yüzyılda 4 kilometre uzunluğunda sur duvarlarından söz ederken şimdi milattan önce 5. yüzyıla dayanan polygonal tipteki duvarları görüyoruz. Bu duvarların Antik Selinos Nehri'ne indiğini ve savunma amaçlı yapıldığını tahmin ediyoruz."

Bergama Antik Kenti'nde yeni sur duvarları keşfedildi

Surların kent güvenliğini sağladığına dikkati çeken Ustura, "Ulaştığımız surlar sosyolojik ve ekonomik gücü de gösteriyor. Surları ne kadar güçlü yaparsanız kent de o kadar güçlü olur. Surları, kente giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı mimari eser olarak görüyoruz."

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