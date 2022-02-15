Bergama Antik Kenti'nde yeni sur duvarları keşfedildi
"Antik Selinos Kanalı Restorasyon Projesi çok uzun soluklu bir çalışma. 5 Şubat 2021'de başlayan bu proje bize arkeolojik veriler sunuyor. Bu da çok önemli tarihsel çıkarımları beraberinde getiriyor. Milattan önce 2. yüzyılda yapıldığını düşündüğümüz sur duvarlarının daha erken döneme ait olduğunu tespit ettik. Milattan önce 2. yüzyılda 4 kilometre uzunluğunda sur duvarlarından söz ederken şimdi milattan önce 5. yüzyıla dayanan polygonal tipteki duvarları görüyoruz. Bu duvarların Antik Selinos Nehri'ne indiğini ve savunma amaçlı yapıldığını tahmin ediyoruz."
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