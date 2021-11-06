Beşiktaş ile Trabzonspor yenişemedi! | Beşiktaş 1-1 Trabzonspor

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2021 Cumartesi, 17:42
<p>Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.<br data-mce-bogus="1"></p>

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

<p>Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Lider Trabzonspor, namağlup serisini sürdürüp puanını 28'e yükseltirken; Beşiktaş 21 puana erişti.<br data-mce-bogus="1"></p>

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Lider Trabzonspor, namağlup serisini sürdürüp puanını 28'e yükseltirken; Beşiktaş 21 puana erişti.

<p>Karşılaşmada golleri Abdülkadir Ömür ve Cyle Larin kaydetti.</p><p><br></p>

Karşılaşmada golleri Abdülkadir Ömür ve Cyle Larin kaydetti.


<p>Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Bakasetas, 30. dakikada geçirdiği sakatlık yüzünden oyundan çıkmak zorunda kaldı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Bakasetas, 30. dakikada geçirdiği sakatlık yüzünden oyundan çıkmak zorunda kaldı.

<p>Karşılaşmadan önce ve karşılaşma sırasında siyah-beyazlı taraftarlar, geçmiş sezonlarda Beşiktaş'ı da çalıştıran Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı aleyhine tezahüratta bulundu.</p><p><br></p>

Karşılaşmadan önce ve karşılaşma sırasında siyah-beyazlı taraftarlar, geçmiş sezonlarda Beşiktaş'ı da çalıştıran Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı aleyhine tezahüratta bulundu.


<p>20 Kasım'da Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise evinde 22 Kasım'da Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.<br data-mce-bogus="1"></p>

20 Kasım'da Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise evinde 22 Kasım'da Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.


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