Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı: Sörloth ve Talisca olursa güzel olur
Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, gündemde yer alan konulara dair açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konularda Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda kulübün ekonomik durumuna göre hareket edeceklerini dile getiren Ceyhun Kazancı, "Hocamızın vereceği rapor doğrultusunda takımda kalacak ve ayrılacak futbolculara karar vereceğiz" dedi.
İşte Kazancı'nın açıklamaları:
"TRANSFER İÇİN HOCAMIZIN RAPORUNU BEKLEYECEĞİZ"
"Hocamızın vereceği rapor doğrultusunda takımda kalacak ve ayrılacak futbolculara karar vereceğiz. Maddi anlamda kulübümüzün şartlarına uyan futbolcularla yolumuza devam edeceğiz. Hocamızla görüşürken maddi kısmı en sona bıraktık. Ortak nokta şuydu; Valerien'in bir listesi var ama listede isim yok. Kendi kriterlerine uyan oyuncuların katılmasını istiyor. U19 takımıyla ilgili de çalışıyor. Beğendiği isimler var. Onları kampa götürecek."
"YILDIZ POTANSİYELİNE SAHİP İSİMLERİ ALACAĞIZ"
"Gedson, yeniden satılabilir ve genç, dinamik bir oyuncu. Hem de yıldız statüsünde. Bu gibi oyuncuları inşallah ilerleyen dönemlerde de takımımıza katacağız. Transferde yıldız potansiyeline sahip olacak isimleri alacağız. Taraftarımız rahat olsun. Sezon başından beri çok kalabalık bir ekip detaylı bir şekilde araştırmalar yapıyor."
"ATIBA İLE GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"
"Atiba bizim sembol oyuncumuz. Gelecek sezon Dünya Kupası'nda oynamak isteyecek. Kendisi bizim için çok önemli bir oyuncu ve önemli bir karakter. Birkaç hafta içerisinde hocamızın raporu doğrultusunda görüşmelerimizi yapacağız. Teknik ekipte olabilir mi? Neden olmasın. Bununla ilgili şu ana kadar hiç konuşma yapmadık."
"SÖRLOTH VE TALISCA OLURSA GÜZEL OLUR"
"Sörloth ve Talisca, ülkemizde çok başarılı olan futbolcular. Ekonomik olarak uygun olursa ve hocamız olumlu rapor verirse neden olmasın. İki parametre var: Biri hocanın sistemine uyması, ikincisi de ekonomik olarak kulübe uyması. Bu iki oyuncu olursa ne güzel ama olmasa da benzer şeyler yaşayacağız. Bazı transferlerimiz için 'Kim bu?' denecek ancak sahaya çıktığında bunu görecekler. Çok uzun süredir çalışmalar yapıyoruz. Kendimize güveniyoruz."
"LARIN İLE MADDİ KONULARDA HENÜZ ANLAŞAMADIK"
"Larin ile görüşmelerimiz devam ediyor. Maddi olarak henüz anlaşamadık. Ortak noktada elbette buluşabiliriz. Hocamızın da raporu doğrultusunda hareket edeceğiz. Larin bizim çok sevdiğimiz bir futbolcu. Kendisinden vazgeçme durumumuz yok. Uzun sürmesinin nedeni tamamen maddi konular."
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