Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı: Sörloth ve Talisca olursa güzel olur

"SÖRLOTH VE TALISCA OLURSA GÜZEL OLUR"

"Sörloth ve Talisca, ülkemizde çok başarılı olan futbolcular. Ekonomik olarak uygun olursa ve hocamız olumlu rapor verirse neden olmasın. İki parametre var: Biri hocanın sistemine uyması, ikincisi de ekonomik olarak kulübe uyması. Bu iki oyuncu olursa ne güzel ama olmasa da benzer şeyler yaşayacağız. Bazı transferlerimiz için 'Kim bu?' denecek ancak sahaya çıktığında bunu görecekler. Çok uzun süredir çalışmalar yapıyoruz. Kendimize güveniyoruz."