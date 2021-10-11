Beşiktaş'tan Siirtli öğrencilere giyim yardımı
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş A Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem, "Bugün Siirt'e geldik. İstanbul'dan Siirtli çocuklarımıza yardım getirdik. Çocuklar mutluysa biz mutluyuz. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, yöneticilerimiz ve futbolcularımızın katkısıyla bu değerli ilimize yardım getirdik. Aynı zamanda futbolcularımız ve sanatçılarımızın imzaladığı formanın açık artırma usulü satışından elde edilecek gelir Siirt Kadın Sığınma Evi'ne bağışlanacak." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın yerine geçebilecek isim
- 7 milyon gurbetçi endişe içinde
- Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı'ya sert eleştiri
- Erdoğan kimin cumhurbaşkanı?
- Gaziantep’e havan saldırısı
- Öğrenci servisi devrildi
- Avrupa’daki yurttaşlardan Erdoğan'a 'yanıt'
- Tüm Türkiye'de tek acil numaraya geçildi!
- Aşıya rağmen vaka neden yükseliyor diyenlere sert yanıt!
- Piyasaların gözü saat 14.00'te