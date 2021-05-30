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Bin solucanla başlayıp milyonlara ulaştığını belirten Taşçı, “Solucan gübresini 5 yıl önce üretmeye başladım. Muğla’da bir arkadaşım yapıyordu üretimi ondan gördüm. Ben de burada bahçelerimizden çıkan solucanları topladım. Ama o solucanlar yerinde durmuyor sürekli kaçıyorlardı. Tekirdağ’a gittim oradaki bir çiftlikte bir hafta çalıştım. Oradan gelirken bin tane 100 liraya solucan aldım geldim. Böylece başladım ilk başta kahvelerden çay atıkları alarak besledim. Buranın insanları halen bana gülüyorlar. Bir kilo alalım diyorlar ama ben yine bedava veriyorum” dedi.