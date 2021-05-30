Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Yusuf Taşçı solucan gübresi üretmek için 5 yıl önce Tekirdağ’da bir çiftlikte 1 hafta çalıştıktan sonra oradan aldığı bin solucanla gübre üretimine başladı. Mahallesinde bulunan 240 metrekarelik eski bir binayı gübre üretmek için kullanan Taşçı yılda tonlarca katı ve sıvı solucan gübresi üretiyor.
Bin solucanla başlayıp milyonlara ulaştığını belirten Taşçı, “Solucan gübresini 5 yıl önce üretmeye başladım. Muğla’da bir arkadaşım yapıyordu üretimi ondan gördüm. Ben de burada bahçelerimizden çıkan solucanları topladım. Ama o solucanlar yerinde durmuyor sürekli kaçıyorlardı. Tekirdağ’a gittim oradaki bir çiftlikte bir hafta çalıştım. Oradan gelirken bin tane 100 liraya solucan aldım geldim. Böylece başladım ilk başta kahvelerden çay atıkları alarak besledim. Buranın insanları halen bana gülüyorlar. Bir kilo alalım diyorlar ama ben yine bedava veriyorum” dedi.
Ürettiği gübreyi bedava verdiğini kaydeden Taşçı, “Bunları teker teker saymak mümkün değil ama doğum yaptıkları zaman toprak beyaza dönüşüyor ve her seferinde sayı ikiye katlanıyor. Normalde 3 ayda bir doğuruyorlar. Ama ben bunu 18 güne düşürdüm. Bunu da organik tavuk yumurtasıyla başardım. Buralarda çok fazla satışım yok. Ürettiğim gübreyi de bedava veriyorum veya kendim bahçede kullanıyorum. Bu sıvı gübreyi ağaçlarda kullanıyorum. Dona karşı onları koruyor” şeklinde konuştu.
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