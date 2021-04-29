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SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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