<p>Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

<p>Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

<p><strong>SAĞANAK ETKİLİ OLACAK</strong></p><p>Kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.</p>
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SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

<p><strong>HAVA SICAKLIĞI</strong></p><p>Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.</p>
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HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

<p><strong>RÜZGAR</strong></p><p>Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.</p>
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RÜZGAR

Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

<p>İşte 5 günlük haritalı hava durumu raporu...</p>
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İşte 5 günlük haritalı hava durumu raporu...

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