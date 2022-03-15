Bitlis’e kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı

Karın başkenti olan Bitlis’te bugünlerde bir kar afetinin yaşandığını söyleyen Hakan Okay, "Şu anda bulunduğumuz yer Bitlis'in Rahva bölgesindeyiz. Burada deyim yerindeyse göz gözü görmüyor. Yoğun bir tipi ve fırtına var. Gerçekten karın başkenti Bitlis'te bir kar afeti daha yaşanıyor" dedi.

