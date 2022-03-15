Bitlis’e kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı
Yağan karın hayvanlar ve bitkiler için su deposu olduğunu belirten Mehmet Ali Akarsu ise "Mart ayının ortasında olmamıza rağmen memleketimizde kar yağışı hâlâ devam ediyor. Bu sene meteoroloji verilerine göre 8 metre kar yağmış durumda. Bu gidişle bahar biraz geç gelecek görünüyor" şeklinde konuştu.
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