Bitlis’te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

DHA
08 Ocak 2022 Cumartesi, 10:06
Bitlis’te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Bitlis'te yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bitlis-Tatvan kara yolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. 

Bitlis’te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Diyarbakır’dan Van yönüne giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 21 BY 095 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Bitlis’te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Kazada, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi.

Bitlis’te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan’daki devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler