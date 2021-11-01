Boa yılanı besleyen kişiye bin 730 lira ceza

DHA
01 Kasım 2021 Pazartesi, 17:59
<p>Sakarya'da polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen boa yılanını besleyen kişiye, bin 730 lira ceza kesildi.</p>

Sakarya'da polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen boa yılanını besleyen kişiye, bin 730 lira ceza kesildi.

<p>Sakarya ve Mardin'de önceki gün gümrük kaçağı cep telefonu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 46 cep telefonu, IMEI kopyalamada kullanılan bilgisayar ve 1 boa yılanı ele geçirildi. 10 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.</p>

Sakarya ve Mardin'de önceki gün gümrük kaçağı cep telefonu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 46 cep telefonu, IMEI kopyalamada kullanılan bilgisayar ve 1 boa yılanı ele geçirildi. 10 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.

<p>Sakarya Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, boa yılanı besleyen kişi hakkında da işlem yaptı. İsmi açıklanmayan kişiye izinsiz yaban hayvanı bulundurması nedeniyle 'Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında bin 730 lira ceza kesildi.</p><p>El konulan boa yılanı ise hayvanat bahçesine teslim edildi.</p>

Sakarya Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, boa yılanı besleyen kişi hakkında da işlem yaptı. İsmi açıklanmayan kişiye izinsiz yaban hayvanı bulundurması nedeniyle 'Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında bin 730 lira ceza kesildi.

El konulan boa yılanı ise hayvanat bahçesine teslim edildi.

<p><strong>BOA YILANI NEDİR?</strong></p><p>Boagiller veya boa yılanları, pitonların çok yakın akrabasıdır ve boyları 50 cm ile 4 m arasında değişir. Dişiler erkeklerden büyük olurlar ve daha ağır olurlar. Bazı türler tropik bazıları çok verimsiz alanlarda yaşar. Türkiye'de yaşayan tek boa cinsi mahmuzlu yılan (kum yılanı) en fazla 1 m 22 cm olur ve fazla saldırgan değildir.</p><p>Boalar genelde tavşan, Arap tavşanı, ve küçük kemiricilerle beslenirler. büyükleri bazen geyikle beslenir.</p>

BOA YILANI NEDİR?

Boagiller veya boa yılanları, pitonların çok yakın akrabasıdır ve boyları 50 cm ile 4 m arasında değişir. Dişiler erkeklerden büyük olurlar ve daha ağır olurlar. Bazı türler tropik bazıları çok verimsiz alanlarda yaşar. Türkiye'de yaşayan tek boa cinsi mahmuzlu yılan (kum yılanı) en fazla 1 m 22 cm olur ve fazla saldırgan değildir.

Boalar genelde tavşan, Arap tavşanı, ve küçük kemiricilerle beslenirler. büyükleri bazen geyikle beslenir.


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