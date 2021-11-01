Boa yılanı besleyen kişiye bin 730 lira ceza
BOA YILANI NEDİR?
Boagiller veya boa yılanları, pitonların çok yakın akrabasıdır ve boyları 50 cm ile 4 m arasında değişir. Dişiler erkeklerden büyük olurlar ve daha ağır olurlar. Bazı türler tropik bazıları çok verimsiz alanlarda yaşar. Türkiye'de yaşayan tek boa cinsi mahmuzlu yılan (kum yılanı) en fazla 1 m 22 cm olur ve fazla saldırgan değildir.
Boalar genelde tavşan, Arap tavşanı, ve küçük kemiricilerle beslenirler. büyükleri bazen geyikle beslenir.
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