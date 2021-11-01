Boa yılanı besleyen kişiye bin 730 lira ceza

BOA YILANI NEDİR?

Boagiller veya boa yılanları, pitonların çok yakın akrabasıdır ve boyları 50 cm ile 4 m arasında değişir. Dişiler erkeklerden büyük olurlar ve daha ağır olurlar. Bazı türler tropik bazıları çok verimsiz alanlarda yaşar. Türkiye'de yaşayan tek boa cinsi mahmuzlu yılan (kum yılanı) en fazla 1 m 22 cm olur ve fazla saldırgan değildir.

Boalar genelde tavşan, Arap tavşanı, ve küçük kemiricilerle beslenirler. büyükleri bazen geyikle beslenir.