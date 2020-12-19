<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%">Muğla'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 sayfalık altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Muğla'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 sayfalık altın varaklı el yazması Tevrat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.


<p><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe girişindeki polis denetim noktasında bir otomobili durdurdu.&nbsp;</span><br></p>
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe girişindeki polis denetim noktasında bir otomobili durdurdu. 

<p><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Araçta yapılan kontrolde, Ceylan derisi kaplama olan ve 32 sayfadan oluşan altın varaklı İbranice el yazması Tevrat ele geçirildi.&nbsp;</span><br></p>
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Araçta yapılan kontrolde, Ceylan derisi kaplama olan ve 32 sayfadan oluşan altın varaklı İbranice el yazması Tevrat ele geçirildi. 

<p><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Tevrat'a el konurken, Ü.B. gözaltına alındı.&nbsp;</span><br></p>
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Tevrat'a el konurken, Ü.B. gözaltına alındı. 

<p><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Muğla Müze Müdürlüğü ekiplerince yapılan ön incelemede kitabın, yaklaşık 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirildi.&nbsp;</span><br></p>
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Muğla Müze Müdürlüğü ekiplerince yapılan ön incelemede kitabın, yaklaşık 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirildi. 

<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%">Gözaltına alınan Ü.B.'nin işlemleri sürüyor.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><br></p>
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Gözaltına alınan Ü.B.'nin işlemleri sürüyor.

 


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