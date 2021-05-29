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Bu arada polis ekipleri, sahildeki turistlerin pasaport ve kimlik kontrollerini gerçekleştirip denetim yaptı. Kapalı olması gereken iş yerleri kontrol edilerek izin belgesi ve çalışma ruhsatı olmayan işletme ve kişilere tutanak tutularak idari işlem uygulandı. Belediye ekipleri ise iş makineleri ile sahilde düzenleme ve temizlik çalışması yaptı.
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