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Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye en yüksek bedel ile transferi gerçekleşen oyuncu ise Elvir Baljic. Türkiye’de Bursaspor formasıyla performansını öne çıkaran Bosna-Hersekli oyuncu, 94 maçta 42 gole imza attı. 1998/99 sezonunda 9 milyon 500 bin Avro gibi o dönemin rekor bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe’nin renklerine bağladığı Baljic, halen bu alanda zirvede bulunuyor. Baljic, daha sonra Fenerbahçe’den 15 milyon 600 bin Avro bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer olmuştu.