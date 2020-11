4

Uzunköprü Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akbal, tarihi köprünün yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, 577 yıldır kullanılan köprünün artık hizmet veremez duruma geldiğini söyledi. Akbal, "Bir an önce köprünün trafiğe kapatılarak, Uzunköprü'ye alternatif yolların açılması, köprünün restore edilip, yeniden trafiğe açılmadan kültürel bir değer olarak saklanması talebimizdir. Köprünün yıkılmasının en azından azaltılması ve engellenmesi için normalde 3 tonun üzerinde araç geçmemesi gerekiyor ama görüyoruz ki kaçak da olsa 3 tonun üzerindeki araçlar, özellikle kamyonlar köprünün üzerinden geçmekte. Bu da köprüye büyük zarar vermekte. Köprünün artık ana gövdesi zarar görmüş hale gelmiştir. Bu köprü bir an önce restorasyonuna başlanarak trafiğe kapatılmalıdır. Uzun süreden beri restorasyonu için çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor. Ancak ihalesi yapılıp sonlandırılamadı, şu anda hala ihale aşamasında. Uzunköprü'deki tüm sivil toplum örgütleri, idareciler bir an önce restore edilmesi konusunda gerekli yerlere başvuruyorlar ama bugüne kadar sonuç alıcı bir dönüş yok" diye konuştu.