Cenk Tosun sahalara dönmek için gün sayıyor

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2021 Cuma, 15:26
<p>Bonservisi Everton'da olan Cenk Tosun, Beşiktaş'ta kiralık olarak oynarken ağır bir sakatlık yaşamıştı.</p>

Bonservisi Everton'da olan Cenk Tosun, Beşiktaş'ta kiralık olarak oynarken ağır bir sakatlık yaşamıştı.

<p>Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin devre arası veya sezon sonu kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun formasına kavuşmak için gün sayıyor.</p>

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin devre arası veya sezon sonu kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun formasına kavuşmak için gün sayıyor.

<p>Çok uzun zamandır sahalardan uzak olan Cenk Tosun'un, Kasım ayında maç kadrosuna girebilecek durumda olacağı öğrenildi.</p>

Çok uzun zamandır sahalardan uzak olan Cenk Tosun'un, Kasım ayında maç kadrosuna girebilecek durumda olacağı öğrenildi.

<p>Geçtiğimiz sezonun devre arası kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, Süper Lig 'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 4 maç siyah-beyazlı formayı giyebilmişti.</p>

Geçtiğimiz sezonun devre arası kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, Süper Lig 'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 4 maç siyah-beyazlı formayı giyebilmişti.

<p>Erzurum deplasmanında yaşadığı diz sakatlığıyla sezonu kapatan milli futbolcu Beşiktaş'ta 3 gole imza attı.</p>

Erzurum deplasmanında yaşadığı diz sakatlığıyla sezonu kapatan milli futbolcu Beşiktaş'ta 3 gole imza attı.

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