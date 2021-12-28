Çeşme yeni yılda ışıl ışıl: Yılbaşı kutlama programı açıklandı
2022’sayılı günler kala Çeşme’de yılbaşı kutlamaları başladı. Çeşme Belediyesi tarafından bir dizi etkinlikle kutlanacak olan yılbaşı kutlamaları kapsamında sokaklar, caddeler, ışıl ışıl süslendi. Baştan aşağı süslenen Aya Haralambos Kilisesi’nde geçtiğimiz günlerde Yeni Türkü sahne alarak Çeşmeliler’e unutulmaz bir gece yaşattı. Yılbaşı konserleri kapsamında 30 Aralık’ta Musa Göçmen ve Senfoni Orkestrası sahne alacak.
Yılbaşı etkinlikleri kapsamında 27 Aralık Pazartesi, DJ Ozan Vardar ile The Gaffers Band grubu, 28 Aralık Salı Project ile Yiğit ve Kirli, 29 Aralık Çarşamba Bakers Live Jazz ile Yaygara Band, 30 Aralık Perşembe The Molecule.Live ile Laf Aramızda, 31 Aralık Cuma günü ise Analogdisko grubu Alaçatı meydanda sahne alacak.
Alaçatı’da DJ Parti
Yine yılbaşı gecesi Alaçatı Meydanda Oldies’n Goldies Forever Young Yeni Yıl Partisi, Çeşme Meydan’da da Kolektif İstanbul Çeşmeliler’e unutulmaz bir gece yaşatacak. Bunların yanı sıra Çeşme Belediyesi ve Alaçatı Turizm Derneği tarafından 27-31 Aralık tarihleri arasında yerel lezzetleri tanıtan, süs eşyaları ve hediyeliklerden oluşan Yeni Yıl Şenliği gerçekleştirilecek.
“Çeşme kışın bir başka güzel"
Bu yılbaşının Çeşme’de çok güzel kutlanacağını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Pandemi ve ülke ekonomisinin kötü olması nedeniyle zor günler yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın 2022’ye güzel dileklerle, eğlenerek girmesini istiyoruz. Bu nedenle partiyi sokağa taşıdık. Çeşme yazın güzel ama kışın bir başka güzel. Gerçekleşecek sokak partimize tüm vatandaşlarımız davetlidir. Çeşme Aileme sağlıklı, huzurlu, umutlu ve bereketli bir yıl diliyorum” dedi.
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