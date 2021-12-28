Çeşme yeni yılda ışıl ışıl: Yılbaşı kutlama programı açıklandı

“Çeşme kışın bir başka güzel"

Bu yılbaşının Çeşme’de çok güzel kutlanacağını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Pandemi ve ülke ekonomisinin kötü olması nedeniyle zor günler yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın 2022’ye güzel dileklerle, eğlenerek girmesini istiyoruz. Bu nedenle partiyi sokağa taşıdık. Çeşme yazın güzel ama kışın bir başka güzel. Gerçekleşecek sokak partimize tüm vatandaşlarımız davetlidir. Çeşme Aileme sağlıklı, huzurlu, umutlu ve bereketli bir yıl diliyorum” dedi.