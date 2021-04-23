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Çocuklarımız ellerinde balonlarla, Türk bayraklarıyla, okul bahçelerinde öğretmenleriyle coşuyordu ama pandemi süreci bunun önünde bir engel teşkil etti. Çocuklara sözümüz olsun ki her yıl bayramımızı coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Bu balonlar çocukların 23 Nisan coşkusuna katkı sunmak içindir.