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Takımın menajeri Bob Melvin maçın ardından yaptığı açıklamada, Bassitt'in durumuyla ilgili şunları söyledi, "Gözünde bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Yüzünde birkaç yara var ve kırık olup olmadığını yarın öğreneceğiz."