<p>Amerikan Beyzbol Ligi MLB'de dün oynanan Oakland Athletics-Chicago White Sox maçında sakatlanan Chris Bassitt'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.</p>
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Amerikan Beyzbol Ligi MLB'de dün oynanan Oakland Athletics-Chicago White Sox maçında sakatlanan Chris Bassitt'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

<p>Oakland Athletics'in başlangıç atıcısı Bassitt'in yaptığı atışta White Sox'tan Brian Goddwin'in vurduğu top, Bassitt'in başına çarptı.</p>
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Oakland Athletics'in başlangıç atıcısı Bassitt'in yaptığı atışta White Sox'tan Brian Goddwin'in vurduğu top, Bassitt'in başına çarptı.

<p>32 yaşındaki oyuncunun ilk müdahalesi saha içinde yapılırken tedavi için hastaneye kaldırıldı.</p>
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32 yaşındaki oyuncunun ilk müdahalesi saha içinde yapılırken tedavi için hastaneye kaldırıldı.

<p>Takımın menajeri Bob Melvin maçın ardından yaptığı açıklamada, Bassitt'in durumuyla ilgili şunları söyledi, "Gözünde bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Yüzünde birkaç yara var ve kırık olup olmadığını yarın öğreneceğiz."</p>
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Takımın menajeri Bob Melvin maçın ardından yaptığı açıklamada, Bassitt'in durumuyla ilgili şunları söyledi, "Gözünde bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Yüzünde birkaç yara var ve kırık olup olmadığını yarın öğreneceğiz."

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