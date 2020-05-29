<p>CNN muhabiri Omar Jimenez, Minneapolis'teki protestoları görüntülerken ekibiyle birlikte canlı yayın sırasında polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı</p>
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CNN muhabiri Omar Jimenez, Minneapolis'teki protestoları görüntülerken ekibiyle birlikte canlı yayın sırasında polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı

<p>Sivil polislerin, olağanüstü hal ilanını hızlandırmak için göstericilerin arasına karışarak şiddet eylemlerini kışkırttıkları iddiası hızla yayıldı, öfkeli protestocular, olayların merkezi olarak gördükleri Minneapolis Polis Departmanını ateşe verdi</p>
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Sivil polislerin, olağanüstü hal ilanını hızlandırmak için göstericilerin arasına karışarak şiddet eylemlerini kışkırttıkları iddiası hızla yayıldı, öfkeli protestocular, olayların merkezi olarak gördükleri Minneapolis Polis Departmanını ateşe verdi

<p>Yangının ilk dakikalarında Minneapolis Polis Departmanı önünden bir görüntü<br></p>
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Yangının ilk dakikalarında Minneapolis Polis Departmanı önünden bir görüntü

<p>Minneapolis Polis Departmanındaki yangın tüm binayı sardığında geniş açıdan çekilmiş sembolik bir fotoğraf<br></p>
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Minneapolis Polis Departmanındaki yangın tüm binayı sardığında geniş açıdan çekilmiş sembolik bir fotoğraf

<p>Kalabalık kitle polis binasını ateşe verirken</p>
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Kalabalık kitle polis binasını ateşe verirken

<p>Minneapolis Polis Departmanındaki yangın bir başka açıdan kameralarda<br></p>
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Minneapolis Polis Departmanındaki yangın bir başka açıdan kameralarda

<p>Minneapolis sokakları ve yaşanan karmaşanın boyutları<br></p>
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Minneapolis sokakları ve yaşanan karmaşanın boyutları

<p>Göstericiler sokaklara barikatlar kurarak polisle çatıştı</p>
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Göstericiler sokaklara barikatlar kurarak polisle çatıştı

<p>Meşhur fastfood zinciri Arby's de olaylardan nasibini aldı. Başta ırkçılık ve polis şiddetine karşı gelişen protesto gösterileri giderek daha geniş talepler içeriyor</p>
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Meşhur fastfood zinciri Arby's de olaylardan nasibini aldı. Başta ırkçılık ve polis şiddetine karşı gelişen protesto gösterileri giderek daha geniş talepler içeriyor

<p>İddiaya göre bu polis memuru, göstericilerin arasında sızarak, eylemlerin tırmanmasında rol oynadı</p>
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İddiaya göre bu polis memuru, göstericilerin arasında sızarak, eylemlerin tırmanmasında rol oynadı

<p>Öfkeli kalabalık polis departmanının önünde. Göstericiler arasında siyah Amerikalılar kadar Beyazlar ve Latinlere de rastlamak mümkün</p>
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Öfkeli kalabalık polis departmanının önünde. Göstericiler arasında siyah Amerikalılar kadar Beyazlar ve Latinlere de rastlamak mümkün

<p>Afro-Amerikalı iki genç, ABD'de ırkçılığa karşı mücadelenin sembolü olan Kara Panterler örgütüne gönderme yaparak yumruklarını kaldırıyor. 1968 Mexico City Olimpiyat Oyunları'nda podyuma çıkan Afro-Amerikalı 2 atlet bu pozla tarihe geçmişlerdi.</p>
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Afro-Amerikalı iki genç, ABD'de ırkçılığa karşı mücadelenin sembolü olan Kara Panterler örgütüne gönderme yaparak yumruklarını kaldırıyor. 1968 Mexico City Olimpiyat Oyunları'nda podyuma çıkan Afro-Amerikalı 2 atlet bu pozla tarihe geçmişlerdi.

<p>Polis şiddeti ırk ve renk tanımıyor, gözaltına alınanlar arasında beyazların sayısında çokluk göze çarpıyor</p>
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Polis şiddeti ırk ve renk tanımıyor, gözaltına alınanlar arasında beyazların sayısında çokluk göze çarpıyor

<p>Çatıdaki polislerin elinde uzun namlulu suikast tüfekleri (sniper) olduğu söyleniyor</p>
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Çatıdaki polislerin elinde uzun namlulu suikast tüfekleri (sniper) olduğu söyleniyor

<p>Graffiti sanatçıları, ülkenin dört bir yanında duvarlara, polis şiddetine maruz kalan George Floyd'un resmini çiziyor</p>
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Graffiti sanatçıları, ülkenin dört bir yanında duvarlara, polis şiddetine maruz kalan George Floyd'un resmini çiziyor

<p>Ortadoğu'yu andıran bu görüntü ne Kabil, ne Halep ne de Felluce'den. Burası Minneapolis, ABD.</p>
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Ortadoğu'yu andıran bu görüntü ne Kabil, ne Halep ne de Felluce'den. Burası Minneapolis, ABD.

<p>Bir başka eyalet olan Dakota'da devlet binasının önüne itfaiye araçları çekilmiş vaziyette, panik giderek artıyor</p>
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Bir başka eyalet olan Dakota'da devlet binasının önüne itfaiye araçları çekilmiş vaziyette, panik giderek artıyor

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