Büşra Öğüt, "Son zamanlarda çok sık karşılaştığımız kadın cinayetleri nedeniyle bir şekilde içimden gelen acıyı ortaya koymak istedim ve etrafta bulduğum taşlarla bir kadın vücudu oluşturdum. Bu kadın vücudunu oluşturan neredeyse bütün taşlarda, öldürülen kadınların isimleri yazıyor. Çünkü hepsinin acısı içimize bir taş gibi oturdu. Artık daha fazla kadın kaybetmek istemiyoruz. Artık buraya daha fazla taş koymak istemiyoruz" diye konuştu.
Bu dünyada kadınların öpülerek uyandırıldığı masallar değil, dövülerek öldürüldüğü gerçekler olduğunu aktaran Öğüt şunları söyledi:
"Faillerin tutukluluk süresini, kamuoyunda konuşulma oranına göre belirleyen, iyi hallerinden ötürü cezasını düşüren yargı sistemi var. Namus kavramını kadınla bağdaştıran, ne şekilde öldürülmüş olursa olsun ölümün sebebini kadına bağlayan, yaşanan ölümleri bir sonraki olay gerçekleşene kadar unutan toplum var. Kadınlar yalnızca masallarda sonsuz"
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