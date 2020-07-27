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Bu dünyada kadınların öpülerek uyandırıldığı masallar değil, dövülerek öldürüldüğü gerçekler olduğunu aktaran Öğüt şunları söyledi:

"Faillerin tutukluluk süresini, kamuoyunda konuşulma oranına göre belirleyen, iyi hallerinden ötürü cezasını düşüren yargı sistemi var. Namus kavramını kadınla bağdaştıran, ne şekilde öldürülmüş olursa olsun ölümün sebebini kadına bağlayan, yaşanan ölümleri bir sonraki olay gerçekleşene kadar unutan toplum var. Kadınlar yalnızca masallarda sonsuz"