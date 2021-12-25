Coldplay, son albümünü çıkaracağı tarihi açıkladı

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2021 Cumartesi, 00:00
Coldplay, son albümünü çıkaracağı tarihi açıkladı

Coldplay'in solisti Chris Martin, BBC Radio 2’ye verdiği röportajda, son müzik kaydını 2025’te çıkaracaklarını daha sonrada sadece turne düzenleyeceklerini söyledi.

Coldplay, son albümünü çıkaracağı tarihi açıkladı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; İngiliz rock grubunun solisti Chris Martin, grubun iş birliği yapabileceğini belirterek, "Ancak Coldplay’in albüm kataloğu 2025’te sona erer" ifadesini kullandı.

Coldplay, son albümünü çıkaracağı tarihi açıkladı

İlk albümünü 2000'de çıkaran Coldplay, eğer son albümlerini 2025’te çıkarırsa bu 25’inci yıl albümü olarak kayıtlara geçecek.


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