<p>Güney Amerika'nın en büyük kupası olan Copa Libertadores, dün gece çeyrek final maçlarıyla devam etti. Brezilya temsilcileri oynadığı futbol ve skorlar ile göz doldurdu.</p>
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Güney Amerika'nın en büyük kupası olan Copa Libertadores, dün gece çeyrek final maçlarıyla devam etti. Brezilya temsilcileri oynadığı futbol ve skorlar ile göz doldurdu.

<p>2019 Copa Libertadores şampiyonu Flamengo, Gabriel Barbosa'nın yıldızlaştığı maçta Paraguay temsilcisi Olimpia'yı 4-1 geçerek tur kapısını araladı. Eski Fenerbahçeli futbolcular Isla ve Diego Ribas'ın ilk 11 başladığı maçta, Flamengo'nun gollerini De Arrascaeta, Gabriel Barbosa (2) ve Vitinho atarken, Olimpia'nın tek golü Arturo Torres'den geldi.</p>
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2019 Copa Libertadores şampiyonu Flamengo, Gabriel Barbosa'nın yıldızlaştığı maçta Paraguay temsilcisi Olimpia'yı 4-1 geçerek tur kapısını araladı. Eski Fenerbahçeli futbolcular Isla ve Diego Ribas'ın ilk 11 başladığı maçta, Flamengo'nun gollerini De Arrascaeta, Gabriel Barbosa (2) ve Vitinho atarken, Olimpia'nın tek golü Arturo Torres'den geldi.

<p>Gecenin ikinci maçında Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro, Arjantin'in en köklü ekibi olan River Plate'i 10 kişi kalmasına rağmen deplasmanda yenmeyi bildi. Karşılaşmanın tek golünü atan Ignacio Fernandez, 84. dakikada kırmızı kart gördü. Ignacio Fernandez, sezon başında River Plate'den 4.9 milyon Avro'ya transfer olmuştu.</p>
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Gecenin ikinci maçında Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro, Arjantin'in en köklü ekibi olan River Plate'i 10 kişi kalmasına rağmen deplasmanda yenmeyi bildi. Karşılaşmanın tek golünü atan Ignacio Fernandez, 84. dakikada kırmızı kart gördü. Ignacio Fernandez, sezon başında River Plate'den 4.9 milyon Avro'ya transfer olmuştu.

<p>Copa Libertadores'te son çeyrek final maçı bu gece oynanacak. Brezilya ekibi Fluminense, Ekvador temsilcisi Barcelona SC ile karşılacak. Karşılaşma bu gece 3.30'da oynanacak.</p>
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Copa Libertadores'te son çeyrek final maçı bu gece oynanacak. Brezilya ekibi Fluminense, Ekvador temsilcisi Barcelona SC ile karşılacak. Karşılaşma bu gece 3.30'da oynanacak.

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