Cristiano Ronaldo Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçerek rekor kırdı

cumhuriyet.com.tr
07 Şubat 2022 Pazartesi, 12:21
Cristiano Ronaldo Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçerek rekor kırdı

Manchester United takımının yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sahada kırdığı rekorlara sosyal medyada yeni rekorlar ekledi.

Cristiano Ronaldo Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçerek rekor kırdı

37 yaşındaki Portekizli sporcu, Instagram’da 400 milyon takipçi sayısını geçen ilk kişi olarak sosyal medya tarihine geçti. Ronaldo için 'Instagram'ın kralı' denilmeye başladı.

Cristiano Ronaldo Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçerek rekor kırdı

Eylül 2021’de de 237 milyon takipçiyle Instagram’ın en çok takip edilen kişisi olmuştu.

Cristiano Ronaldo Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçerek rekor kırdı

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve sık sık aile hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan Ronaldo, bugüne dek 3242 gönderi paylaştı. Her birine ortalama 10 milyon ‘beğeni’ alan yıldız futbolcu, sadece 500 kişiyi takip ediyor.

Cristiano Ronaldo Instagram'da 400 milyon takipçiyi geçerek rekor kırdı

5 Şubat’ta 37 yaşına giren ve kutlamayı Instagram’da paylaşan Ronaldo, hayranlarına iyi dilekleri için teşekkür etti.

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