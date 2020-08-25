Yeni araçları uyguladıkları tasarruf tedbirlerinden sağladıkları artı değerle belediye bünyesine kazandırdıklarını belirten Başkan Soner Çetin, “Bugün çok mutluyuz. Biraz da pandeminin sonuçlarından biri doğal olarak ekonomik krizin yaşandığı günümüzde sadece tasarruf tedbirlerinden arttırdığımız artı değerle bugün araç filomuzu yenilemenin mutluluğunu yaşıyorum. 19 yeni aracı belediye bünyemize kattık. Bunlardan 10’u binek araç. Binek araçları havuzda kullanacağız. 9 çift kabin pikap ise sahada hizmet aracı olarak kullanılacak. Tasarruf tedbirlerine uyan tüm belediye personelimize çok teşekkür ediyorum. Oradan artırdığımız parayla aldığımız araçlar bunlar” dedi.
“Binek araçları mesai saatleri içerisinde işi olan arkadaşlarımız şoförle birlikte her zaman olduğu gibi, kullanacaklar. 6,5 yıllık uygulamamız devam edecek. Tasarruf tedbirlerimiz ve makam aracı yasağımız sürecek. 2009 yılında belediyemiz yeni kurulmuştu o zaman yeni alınan bir kısım araçlar vardı artık miadını doldurmuştu. Tasarruf tedbirlerini herkese öneriyorum. Kaçağı göçeği engellediğiniz zaman bir artı değer oluşturuyorsunuz ve projelerinize yeni araç alımına belediyenin araç filosunu yenilemeye katkıda bulunabiliyorsunuz.”
Pandemi döneminde bile vaatlerini bir bir yerine getirdiklerini anlatan Başkan Soner Çetin, “Şimdi toplu açılışa hazırlanıyoruz. Eylül ayı ortasında 530 kişilik yarısı kız yarısı erkek öğrenci yurdunu, Adana’nın en modern kapalı semt pazarını Yüzüncüyıl Mahallesi’nde ve 8’inci kreşimizi Huzurevleri Mahallesi’nde açacağız. Bunun yanında yeni parklar da hizmete açılacak. Yani her koşulda yatırımlarımız devam ediyor. Halkımıza verdiğimiz tüm sözleri şartlar ne olursa olsun yerine getiriyoruz. Tüm bu yatırımlar da tasarrufla yapılıyor” şeklinde konuştu.
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