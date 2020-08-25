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Pandemi döneminde bile vaatlerini bir bir yerine getirdiklerini anlatan Başkan Soner Çetin, “Şimdi toplu açılışa hazırlanıyoruz. Eylül ayı ortasında 530 kişilik yarısı kız yarısı erkek öğrenci yurdunu, Adana’nın en modern kapalı semt pazarını Yüzüncüyıl Mahallesi’nde ve 8’inci kreşimizi Huzurevleri Mahallesi’nde açacağız. Bunun yanında yeni parklar da hizmete açılacak. Yani her koşulda yatırımlarımız devam ediyor. Halkımıza verdiğimiz tüm sözleri şartlar ne olursa olsun yerine getiriyoruz. Tüm bu yatırımlar da tasarrufla yapılıyor” şeklinde konuştu.

