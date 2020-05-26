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Arazinin dağlık olması nedeniyle 7 noktadan hortumla söndürme çalışması yapıldı. Yangının etrafı çevrilerek, karadan kesildi. Havadan da 3 helikopter ile söndürme çalışmasına destek verildi. Yangın, dün akşam saatlerinde, güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgede doğal nedenle çok sayıda yıkılmış ağaç kalıntısı olması dolayısıyla uzun süre karadan ve havadan soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaklaşık 100 dönüm orman alanının zarar gördüğü belirlendi.