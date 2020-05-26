Demre'ye bağlı Bademli mevkisinde, denizden 1000 metre
yükseklikteki kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgede, dün saat 12.00 sıralarında
yangın başladı. Yangına Antalya ve Muğla Orman Başmüdürlüğü'ne bağlı 3
helikopter, Kaş, Finike ve Elmalı işletme müdürlüklerine bağlı 10 arazöz, 3 su
tankeri, 7 ilk müdahale pikabı, 1 dozer ile 50 yangın işçisi, 6 teknik eleman,
10 orman muhafaza memuru müdahale etti. Yangın bölgesindeki çalışmaları,
Antalya Orman Başmüdürü Vedat Dikici, Yangın Şube Müdürü Mustafa Songür, Kaş
Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, Finike Orman İşletme Müdürü Kamil Özer
yönlendirdi.
Arazinin dağlık olması nedeniyle 7 noktadan hortumla
söndürme çalışması yapıldı. Yangının etrafı çevrilerek, karadan kesildi.
Havadan da 3 helikopter ile söndürme çalışmasına destek verildi. Yangın, dün
akşam saatlerinde, güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgede doğal
nedenle çok sayıda yıkılmış ağaç kalıntısı olması dolayısıyla uzun süre karadan
ve havadan soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaklaşık 100 dönüm orman
alanının zarar gördüğü belirlendi.
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