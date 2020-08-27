<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Giresun'un Dereli ilçesi merkezine selin sürüklediği hafriyatın kaldırılması çalışmaları devam ediyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Giresun'un Dereli ilçesi merkezine selin sürüklediği hafriyatın kaldırılması çalışmaları devam ediyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Akkaya Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum ve kaya parçalarının kaldırılması işlemi, Giresun'un yanı sıra çevre illerden gönderilen çok sayıda iş makinesi yardımıyla sürüyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Akkaya Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum ve kaya parçalarının kaldırılması işlemi, Giresun'un yanı sıra çevre illerden gönderilen çok sayıda iş makinesi yardımıyla sürüyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Caddede biriken hafriyatın tamamına yakınını kaldıran ekipler, çamurdan arındırma çalışmalarına devam ediyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Caddede biriken hafriyatın tamamına yakınını kaldıran ekipler, çamurdan arındırma çalışmalarına devam ediyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Bu alanda bulunan iş yerlerinin çoğunda biriken malzeme ise hem ekiplerin hem de vatandaşların yoğun çalışmalarıyla temizlendi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Bu alanda bulunan iş yerlerinin çoğunda biriken malzeme ise hem ekiplerin hem de vatandaşların yoğun çalışmalarıyla temizlendi.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Selin yol açtığı tahribat dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanan ilçe merkezinin yüzde 80'ine dün itibarıyla enerji verildi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Selin yol açtığı tahribat dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanan ilçe merkezinin yüzde 80'ine dün itibarıyla enerji verildi.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Temizlik çalışmaları, moloz, hafriyat ve bazı binaların yıkım işlemlerinin ardından Dereli merkezde geçici olarak elektriğin tüm binalara verilmesi için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Temizlik çalışmaları, moloz, hafriyat ve bazı binaların yıkım işlemlerinin ardından Dereli merkezde geçici olarak elektriğin tüm binalara verilmesi için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Hasarlı ve riskli yapıların yıkım işlemleri de devam ediyor. Vatandaşlar evlerini ekiplerin de yardımıyla boşaltmaya çalışıyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Hasarlı ve riskli yapıların yıkım işlemleri de devam ediyor. Vatandaşlar evlerini ekiplerin de yardımıyla boşaltmaya çalışıyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Vatandaşlara ve bölgede çalışma yapan ekiplere, Türk Kızılay, AFAD ve çeşitli sivil toplum örgütlerince sıcak yemek dağıtımına devam ediliyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Vatandaşlara ve bölgede çalışma yapan ekiplere, Türk Kızılay, AFAD ve çeşitli sivil toplum örgütlerince sıcak yemek dağıtımına devam ediliyor.


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