Art Nouveau tarzına sahip apartman, 1906 yılında Ramos ailesi
tarafından yaptırılmış. Apartman, ayrıca bahçeye ve özel bir havuza da sahip.
Geceliği 297 sterline oda kiralanabilinen apartman, Barcelona’nın en ünlü
apartman dairelerinden. İngiliz yazar Luke Jennings’in Codename Villanelle adlı
kitabından uyarlanan Killing Eve, MI5’ta görevli memur Eve’in, art arda
cinayetler işleyen Villanelle'in peşine düşmesiyle başlıyor.
İyi giden bir evliliği ama monoton bir kariyeri vardır. Çalıştığı
birim Villanelle’in işlerinden birisini araştırmaya başlayınca tabiri caizse
onun hayatına da renk gelir. Konuyu takıntı haline getirmeye başlayan Eve,
dahil olduğu yeni bir ekip sayesinde Villanelle'in peşine düşer. Bu durum
zamanla Villanelle’in dikkatini çeker ve o da Eve’i radarına alır.
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