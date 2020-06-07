5

İyi giden bir evliliği ama monoton bir kariyeri vardır. Çalıştığı birim Villanelle’in işlerinden birisini araştırmaya başlayınca tabiri caizse onun hayatına da renk gelir. Konuyu takıntı haline getirmeye başlayan Eve, dahil olduğu yeni bir ekip sayesinde Villanelle'in peşine düşer. Bu durum zamanla Villanelle’in dikkatini çeker ve o da Eve’i radarına alır.