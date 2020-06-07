<p><span style="font-family: &quot;Courier New&quot;; font-size: 16px;">Emmy ödüllü Killing Eve dizisiyle popüler olan İspanya’nın Barcelona şehrindeki apartman dairesi internet üzerinden kiraya veriliyor.</span><br data-mce-bogus="1"></p>
1

Emmy ödüllü Killing Eve dizisiyle popüler olan İspanya’nın Barcelona şehrindeki apartman dairesi internet üzerinden kiraya veriliyor.

<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;">Orijinal ismi Casa Ramos olan daire, Barcelona'nın Gracia bölgesinde yer alıyor. Park Guell yakınlarındaki tarihi yapı, bir resepsiyon, stüdyo, oturma ve yemek odaları ile cam galeri, iki yatak odası, mutfak ve banyolardan oluşuyor.<o:p></o:p></span></p>
2

 

Orijinal ismi Casa Ramos olan daire, Barcelona'nın Gracia bölgesinde yer alıyor. Park Guell yakınlarındaki tarihi yapı, bir resepsiyon, stüdyo, oturma ve yemek odaları ile cam galeri, iki yatak odası, mutfak ve banyolardan oluşuyor.

<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;">Art Nouveau tarzına sahip apartman, 1906 yılında Ramos ailesi tarafından yaptırılmış. Apartman, ayrıca bahçeye ve özel bir havuza da sahip. Geceliği 297 sterline oda kiralanabilinen apartman, Barcelona’nın en ünlü apartman dairelerinden. İngiliz yazar Luke Jennings’in Codename Villanelle adlı kitabından uyarlanan Killing Eve, MI5’ta görevli memur Eve’in, art arda cinayetler işleyen Villanelle'in peşine düşmesiyle başlıyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
3

Art Nouveau tarzına sahip apartman, 1906 yılında Ramos ailesi tarafından yaptırılmış. Apartman, ayrıca bahçeye ve özel bir havuza da sahip. Geceliği 297 sterline oda kiralanabilinen apartman, Barcelona’nın en ünlü apartman dairelerinden. İngiliz yazar Luke Jennings’in Codename Villanelle adlı kitabından uyarlanan Killing Eve, MI5’ta görevli memur Eve’in, art arda cinayetler işleyen Villanelle'in peşine düşmesiyle başlıyor.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Courier New&quot;; font-size: 12pt;">Sandra Oh ile Jodie Comer'in başrollerde yer aldığı yapım, sıradan bir detektiflik dizisi gibi görünse de alışık olduğumuzdan farklı ilerliyor.</span></p><br></p>
4

Sandra Oh ile Jodie Comer'in başrollerde yer aldığı yapım, sıradan bir detektiflik dizisi gibi görünse de alışık olduğumuzdan farklı ilerliyor.


<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;">İyi giden bir evliliği ama monoton bir kariyeri vardır. Çalıştığı birim Villanelle’in işlerinden birisini araştırmaya başlayınca tabiri caizse onun hayatına da renk gelir. Konuyu takıntı haline getirmeye başlayan Eve, dahil olduğu yeni bir ekip sayesinde Villanelle'in peşine düşer. Bu durum zamanla Villanelle’in dikkatini çeker ve o da Eve’i radarına alır.<o:p></o:p></span></p><br></p>
5

İyi giden bir evliliği ama monoton bir kariyeri vardır. Çalıştığı birim Villanelle’in işlerinden birisini araştırmaya başlayınca tabiri caizse onun hayatına da renk gelir. Konuyu takıntı haline getirmeye başlayan Eve, dahil olduğu yeni bir ekip sayesinde Villanelle'in peşine düşer. Bu durum zamanla Villanelle’in dikkatini çeker ve o da Eve’i radarına alır.


Video Haberler