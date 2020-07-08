<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kocaeli'de gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. İzmit ilçesinde, Kadıköy Mahallesi'nin en işlek caddesi olan Bulvar Caddesi ve bazı sokaklar ile iş yerlerini su bastı. Su baskını nedeniyle bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, iş makinesi ve vidanjörlerle suyu tahliye etmeye çalışıyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
1

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kocaeli'de gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. İzmit ilçesinde, Kadıköy Mahallesi'nin en işlek caddesi olan Bulvar Caddesi ve bazı sokaklar ile iş yerlerini su bastı. Su baskını nedeniyle bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, iş makinesi ve vidanjörlerle suyu tahliye etmeye çalışıyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Kentte dün geceden beri devam eden sağanak nedeniyle metrekareye 64 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Kentte dün geceden beri devam eden sağanak nedeniyle metrekareye 64 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">İlçede, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Alandere, Yayla ve Hızar mahallelerinde dere taşkınları meydana geldi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Taşkın yaşanan bölgede bazı evleri su bastı. Bölgede yollar, mezarlık ve bazı tarım arazilerinde yoğun su birikintileri oluştu.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Kocaali Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, sağanaktan olumsuz etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Alandere, Yayla ve Hızar mahallelerinde dere taşkınları meydana geldi.

Taşkın yaşanan bölgede bazı evleri su bastı. Bölgede yollar, mezarlık ve bazı tarım arazilerinde yoğun su birikintileri oluştu.

Kocaali Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, sağanaktan olumsuz etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Düzce'de&nbsp;geceden itibaren etkili olan kuvvetli yağışın ardından caddelerde su birikintileri oluştu.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Su birikintileri nedeniyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Düzce'de geceden itibaren etkili olan kuvvetli yağışın ardından caddelerde su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">&nbsp;Zonguldak'ta sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Şehir merkezinde oluşan&nbsp;su birikintileri, bazı yollarda araçların ilerlemesine engel oldu.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek suyun tahliye edilmesinin ardından yollar ulaşıma açıldı.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Kozlu ilçesinde ise sahil yolunun Sevgi Evleri mevkisinde ulaşım bir süre sağlanamadı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
5

 Zonguldak'ta sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezinde oluşan su birikintileri, bazı yollarda araçların ilerlemesine engel oldu. 

Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek suyun tahliye edilmesinin ardından yollar ulaşıma açıldı.

Kozlu ilçesinde ise sahil yolunun Sevgi Evleri mevkisinde ulaşım bir süre sağlanamadı.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Bartın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Bartın-Karabük yolu Safranbolu Kavşağı mevkisinde ana yol, su birikintisinden&nbsp;ulaşıma kapanırken araçlar alternatif yollara yönlendirildi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Kapanan yollarda su tahliyesi için kara yolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Kentin birçok noktasında, yollarda biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerdi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Bartın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. 

Bartın-Karabük yolu Safranbolu Kavşağı mevkisinde ana yol, su birikintisinden ulaşıma kapanırken araçlar alternatif yollara yönlendirildi.

Kapanan yollarda su tahliyesi için kara yolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kentin birçok noktasında, yollarda biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerdi.


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