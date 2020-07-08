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Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kocaeli'de gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. İzmit ilçesinde, Kadıköy Mahallesi'nin en işlek caddesi olan Bulvar Caddesi ve bazı sokaklar ile iş yerlerini su bastı. Su baskını nedeniyle bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, iş makinesi ve vidanjörlerle suyu tahliye etmeye çalışıyor.