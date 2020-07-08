Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da etkili olan sağanak, yaşamı
olumsuz etkiliyor. Kocaeli'de gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini
artırdı. İzmit ilçesinde, Kadıköy Mahallesi'nin en işlek caddesi olan Bulvar
Caddesi ve bazı sokaklar ile iş yerlerini su bastı. Su baskını nedeniyle
bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve itfaiye
ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, iş makinesi ve vidanjörlerle suyu
tahliye etmeye çalışıyor.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Alandere,
Yayla ve Hızar mahallelerinde dere taşkınları meydana geldi.
Taşkın yaşanan bölgede bazı evleri su bastı. Bölgede yollar, mezarlık ve
bazı tarım arazilerinde yoğun su birikintileri oluştu.
Kocaali Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon
İdaresi ekipleri, sağanaktan olumsuz etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.
Düzce'de geceden itibaren etkili olan kuvvetli yağışın ardından
caddelerde su birikintileri oluştu.
Su birikintileri nedeniyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola
çıkan sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları, ani sel ve su baskınlarına
karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Zonguldak'ta sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Şehir merkezinde oluşan su birikintileri, bazı yollarda araçların
ilerlemesine engel oldu.
Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar nedeniyle
trafik ekipleri, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.
Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek suyun tahliye
edilmesinin ardından yollar ulaşıma açıldı.
Kozlu ilçesinde ise sahil yolunun Sevgi Evleri mevkisinde ulaşım bir süre
sağlanamadı.
Bartın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Bartın-Karabük yolu Safranbolu Kavşağı mevkisinde ana yol, su
birikintisinden ulaşıma kapanırken araçlar alternatif yollara
yönlendirildi.
Kapanan yollarda su tahliyesi için kara yolları ve belediye ekipleri
çalışma başlattı.
Kentin birçok noktasında, yollarda biriken su nedeniyle araçlar güçlükle
ilerdi.
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