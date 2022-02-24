Dünya böyle gördü: Rusya'nın Ukrayna operasyonu!

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 13:29
Dünya böyle gördü: Rusya'nın Ukrayna operasyonu!

ABD, The New York Times: "Rusya, Putin'in uyardığı gibi saldırıya geçti; Biden ondan hesap soracağına söz verdi"

Dünya böyle gördü: Rusya'nın Ukrayna operasyonu!

İngiltere, The Times: Ukrayna savaşı 5 milyonu evlerinden çıkarabilir

Dünya böyle gördü: Rusya'nın Ukrayna operasyonu!

İngiltere, The Guardian: Kiev'in, Putin'in işgal etmeye hazır olduğu konusunda uyardığı Ukrayna'da olağanüstü hal

Dünya böyle gördü: Rusya'nın Ukrayna operasyonu!

ABD, The Wall Street Journal: Rusya Ukrayna'yı vurdu

Dünya böyle gördü: Rusya'nın Ukrayna operasyonu!

İsrail, The Jerusalem Post: Ukrayna olağanüstü hal ilan etti, vatandaşları Rusya'dan eve çağırdı

Dünya böyle gördü: Rusya'nın Ukrayna operasyonu!

İngiltere, The Independent: BM: Dünya karşı karşıya, 'tehlike anı'

Bakanlar, İngiltere petrol ve gaz sondajının sona ermesi gerektiğini söyledi

Dünya böyle gördü: Rusya'nın Ukrayna operasyonu!

Kanada, The Globe and Mail: Patlamalar Ukrayna'yı yıkıyor

Dünya böyle gördü: Rusya'nın Ukrayna operasyonu!

Kanada, Toronto Star: Rusya Ukrayna'ya giriyor

Dünya böyle gördü: Rusya'nın Ukrayna operasyonu!

ABD, New York Post: Putin'e ödetin

Dünya böyle gördü: Rusya'nın Ukrayna operasyonu!

Rusya, The Moscow Times: CANLI - Rusya'nın Ukrayna'daki "askeri operasyonu

Dünya böyle gördü: Rusya'nın Ukrayna operasyonu!

Fransa, Libération: CANLI - Ukrayna'da Rus saldırısı: Harkov'da "direniş hissi var"

Dünya böyle gördü: Rusya'nın Ukrayna operasyonu!

Fransa, Le Monde: Rusya Ukrayna genelinde askeri operasyon başlattı, uluslararası toplum 'saldırganlığı' kınadı

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