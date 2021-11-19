Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna-Hersek ile Ukrayna taraftarı birbirine girdi

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2021 Cuma, 11:03
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında Bosna-Hersek, Ukrayna’yı ağırladı. Ukrayna, Bosna-Hersek’i 2-0 mağlup ederek play-off oynamaya hak kazandı.</p>

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında Bosna-Hersek, Ukrayna’yı ağırladı. Ukrayna, Bosna-Hersek’i 2-0 mağlup ederek play-off oynamaya hak kazandı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Karşılaşma öncesi iki ülkenin taraftarları arasında bir gerginlik yaşandı. Nedeni anlaşılamayan gerginliğin arka planında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili bir yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıktı.</p><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x85ovqk?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x85ovqk?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div>

Karşılaşma öncesi iki ülkenin taraftarları arasında bir gerginlik yaşandı. Nedeni anlaşılamayan gerginliğin arka planında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili bir yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıktı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Bosnalı taraftarlar, maçtan önce Ukrayna tribünlerine öfkeli bir şekilde saldırmaya başladı. Ardından Bosnalı taraftarlar, Bilino Polje Stadı’nda okunan Ukrayna Milli Marşı’nı ıslıkladılar. İki ülke taraftarları arasında yükselen tansiyonun sebebinin, statta açılan bayrak olduğu anlaşıldı.</p>

Bosnalı taraftarlar, maçtan önce Ukrayna tribünlerine öfkeli bir şekilde saldırmaya başladı. Ardından Bosnalı taraftarlar, Bilino Polje Stadı’nda okunan Ukrayna Milli Marşı’nı ıslıkladılar. İki ülke taraftarları arasında yükselen tansiyonun sebebinin, statta açılan bayrak olduğu anlaşıldı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Ukraynalı taraftarlar, Bosna deplasmanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tepki olarak Rusya bayrağı açıp ters çevirdiler. Bosnalılar, bu bayrağı yıllarca siyasi gerginlik yaşadıkları Sırp bayrağı sandılar.</p>

Ukraynalı taraftarlar, Bosna deplasmanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tepki olarak Rusya bayrağı açıp ters çevirdiler. Bosnalılar, bu bayrağı yıllarca siyasi gerginlik yaşadıkları Sırp bayrağı sandılar.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong> NE YAŞANMIŞTI?</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Mart 2014’te Rusya, Kırım’ı ilhak etmesinin sonucu Odessa, Kharkiv, Donetsk, Lugansk gibi şehirlerde protestolar yaşanmış; bu protestolar, Rusların, Rus yanlılarının çoğunlukta olduğu Donbas bölgesinde çatışmalarla sonuçlanmıştı.</p>

NE YAŞANMIŞTI?

Mart 2014’te Rusya, Kırım’ı ilhak etmesinin sonucu Odessa, Kharkiv, Donetsk, Lugansk gibi şehirlerde protestolar yaşanmış; bu protestolar, Rusların, Rus yanlılarının çoğunlukta olduğu Donbas bölgesinde çatışmalarla sonuçlanmıştı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Rusya yanlıları ve Ukrayna birlikleri arasında yaşanan çatışma ve siyasi gerilim 2014’ten bu yana devam ediyor.</p>

Rusya yanlıları ve Ukrayna birlikleri arasında yaşanan çatışma ve siyasi gerilim 2014’ten bu yana devam ediyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler