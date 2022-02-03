Dünyanın dört bir yanında Kaplan Yılı kutlandı

Xinhua
03 Şubat 2022 Perşembe, 15:24
Dünyanın dört bir yanında Kaplan Yılı kutlandı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Batu 11 Cheras'taki Çin Yeni Yılı kutlamaları sırasında havai fişekleri izleyen insanlar, 31 Ocak 2022. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)

Salı günü Çin Yeni Yılı'nı kutlayan Çin, Kaplan Yılı'na girdi. Ancak Kaplan Yılı'nın kutlandığı tek ülke Çin olmadı. Dünyanın pek çok bölgesi de bu kutlamalara dahil oldu.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Kaplan Yılı'nı nasıl kutladıklarına bakalım.

Dünyanın dört bir yanında Kaplan Yılı kutlandı

Çin'de yaşayan bir Mısırlı, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Zaozhuang şehrinde kaplan temalı bir şapka gösteriyor, 22 Ocak 2022. (Fotoğraf: Sun Zhongzhe/Xinhua)

Dünyanın dört bir yanında Kaplan Yılı kutlandı

Kanada'nın Ontario eyaletinin başkenti Toronto'da bulunan Toronto Hayvanat Bahçesi'ndeki Çin Yeni Yılı kutlamasında bir aslan dansı gerçekleştiriliyor, 1 Şubat 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Dünyanın dört bir yanında Kaplan Yılı kutlandı

İngiltere'nin Manchester şehrindeki St Ann's Meydanı'nda bir kadın, kaplan heykeliyle selfie çekiyor, 1 Şubat 2022. (Fotoğraf: Jon Super/Xinhua)

Dünyanın dört bir yanında Kaplan Yılı kutlandı

ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi'nde bulunan Santa Clara'daki bir sergide insanlar kaplan temalı sanat eserlerini inceliyor, 30 Ocak 2022. (Fotoğraf: Dong Xudong/Xinhua)

Dünyanın dört bir yanında Kaplan Yılı kutlandı

Filipinler'in başkenti Manila'daki Filipin Posta Kurumu'nun bir şubesinde yeni piyasaya sürülen "Kaplan Yılı" özel pullarının tanıtım resmini gösteren bir ekran görülüyor, 31 Ocak 2022. (Fotoğraf:  Rouelle Umali/Xinhua)

Dünyanın dört bir yanında Kaplan Yılı kutlandı

Malezya'nın Selongor şehrinde bulunan Jenjarom'da düzenlenen bir fener fuarı, 28 Ocak 2022. (Fotoğraf Chong Voon Chung/Xinhua)


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