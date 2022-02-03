Dünyanın dört bir yanında Kaplan Yılı kutlandı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yakınlarındaki Batu 11 Cheras'taki Çin Yeni Yılı kutlamaları sırasında havai fişekleri izleyen insanlar, 31 Ocak 2022. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)

Salı günü Çin Yeni Yılı'nı kutlayan Çin, Kaplan Yılı'na girdi. Ancak Kaplan Yılı'nın kutlandığı tek ülke Çin olmadı. Dünyanın pek çok bölgesi de bu kutlamalara dahil oldu.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Kaplan Yılı'nı nasıl kutladıklarına bakalım.