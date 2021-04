6

BİR ANDA POPÜLER OLDU

Among Us, Amerikalı oyun stüdyosu Innersloth tarafından geliştirilen ve yayınlanan çevrim içi sosyal çıkarım oyunu. Oyunda katil-hain gibi kendini gizleyen birileri var ve masum oyuncular çeşitli çıkarımlarla onları bulmaya çalışıyor.2018’de çıkan Among Us, popülerliği 2020’de yakaladı gibi.

YILLARIN KLASİĞİ

Sonsuz koşu oyunlarından biri olan Subway Surfers’da grafiti çizerken bekçiye yakalanmamak için raylarda koşmaya başlayan ve koşarken olabildiğince fazla ödül toplamaya çalışan bir karakteri oynuyorsunuz.