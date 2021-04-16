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Koronavirüs salgını, insanları evde daha fazla vakit geçirmeye yönlendirdi. Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlama ve yasaklar sırasında insanlar boş zamanlarını yeni uğraşlara yönlendirdi. En çok tercih edilen etkinlik ise yine internette vakit geçirmek oldu.

PANDEMİDE YENİ UĞRAŞLAR

Pandemiyle beraber çoğu insan hayatında ilk defa evde ekmek yaptı. Kiminin yeni hobilere yönelmesine, kiminin amatör uğraşlarını geliştirmesine yol açan salgın, internete, televizyona ve video oyunlara yönelimde de artışa neden oldu.