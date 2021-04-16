Koronavirüs salgını, insanları evde daha fazla vakit geçirmeye yönlendirdi. Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlama ve yasaklar sırasında insanlar boş zamanlarını yeni uğraşlara yönlendirdi. En çok tercih edilen etkinlik ise yine internette vakit geçirmek oldu.
PANDEMİDE YENİ UĞRAŞLAR
Pandemiyle beraber çoğu insan hayatında ilk defa evde ekmek yaptı. Kiminin yeni hobilere yönelmesine, kiminin amatör uğraşlarını geliştirmesine yol açan salgın, internete, televizyona ve video oyunlara yönelimde de artışa neden oldu.
MOBİL VERİ TÜKETİM ARTIŞI
Webtekno’daki habere göre, dünya genelinde 2020 yılı internet kullanıcı sayısının arttığı, ekranlarla ve dolayısıyla telefondaki uygulamalarla daha fazla vakit geçirilen bir yıl oldu. Ortalama mobil veri tüketimi, 2019’un son çeyreğinde 32,66 eksabayt iken 2020’nin ilk çeyreğinde 45,16 eksabayta yükseldi.Yıllar arasında bu kadar hızlı bir artış daha önce hiç yaşanmamıştı.
Geçen yıl hem Google Play Store’da hem de App Store’da en fazla indirilen ve uğrunda en fazla para harcanan kategori oyunlar oldu. İşte zirveye çıkan 2020 yılının en çok indirilen mobil oyunları...
2020’DE EN ÇOK İNDİRİLEN MOBİL OYUNLAR VE İNDİRİLME SAYILARI
Garena Free Fire - 218 milyon+
Among Us - 285 milyon+
Subway Surfers - 227 milyon+
Pubg Mobile - 175 milyon+
Gardenscapes - New Acres - 171 milyon+
Hunter Assassin - 155 milyon+
Brain Out - 138 milyon+
My Talking Tom Friends - 32 milyon+
Tiles Hop: EDM Rush! - 151 milyon+
Ludo King - 36,5 milyon+
EN ÇOK SAVAŞ OYUNLARI TERCİH EDİLİYOR
2019’da da yılın en çok indirilen oyunu olan Garena Free Fire her biri 10 dakikalık oyunlarda 49 diğer oyuncuyla birlikte ıssız bir adada savaşmayı gerektiriyor. Oyuncular paraşütlerini kullanarak oyuna nerede başlayacaklarına karar verip mümkün olduğu kadar güvenli alanda kalmayı hedefliyor.
BİR ANDA POPÜLER OLDU
Among Us, Amerikalı oyun stüdyosu Innersloth tarafından geliştirilen ve yayınlanan çevrim içi sosyal çıkarım oyunu. Oyunda katil-hain gibi kendini gizleyen birileri var ve masum oyuncular çeşitli çıkarımlarla onları bulmaya çalışıyor.2018’de çıkan Among Us, popülerliği 2020’de yakaladı gibi.
YILLARIN KLASİĞİ
Sonsuz koşu oyunlarından biri olan Subway Surfers’da grafiti çizerken bekçiye yakalanmamak için raylarda koşmaya başlayan ve koşarken olabildiğince fazla ödül toplamaya çalışan bir karakteri oynuyorsunuz.
ÇOK OYUNCULU SAVAŞ OYUNU
Yine battle royal tarzında bir oyun olan Pubg Mobile, Türkiye’de de epey popüler. Oyun, istediğiniz zaman paraşütle adaya atladığınız bir adada geçiyor. Sizle birlikte en fazla 100 oyuncu bulunabilen oyunda amaç, silah toplayıp diğer oyuncuları öldürerek hayatta son kalan oyuncu olmak.
BAHÇE GELİŞTİRME
iOS, Android ve Facebook’tan oynanabilen Gardenscapes - New Acres, 2016’da çıkan ücretsiz bir yapboz oyunu. 7 bin 26 seviyeden oluşan oyunda amaç, bahçe düzenlemek.
TÜRK OYUN GELİŞTİRİCİLERİNDEN ÇIKTI
İzmir merkezli mobil oyun şirketi Ruby Games tarafından geliştirilen Hunter Assassin’de katili kontrol edip hedefleri bir bir vurmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da yakalanmamak için etrafı ve gölgeleri takip etmeniz lazım.
İŞİN İÇİNE BEYİN GİRİYOR
Brain Out, IQ’nuzu test eden bir dizi çeldirici soru ve zeka oyunuyla dolu ücretsiz bir oyun. Oyunu çekici kılan şey, oynarken biraz sınırların dışına çıkıp farklı şekilde düşünmeyi gerektirmesi.
ÇOK SES GETİREN OYUNUN BAŞKA BİR VERSİYONU
2013 yılında çıkan ve acayip ses getiren My Talking Tom adlı sanal evcil hayvan oyununun yapımcılarından bir oyun daha. My Talking Tom Friends geliştiricileri “Bir evcil hayvandan daha iyi ne olabilir ki? Tabii ki bir evde yaşayan bir sürü evcil hayvan!” demiş olacak ki bu oyunu geliştirmişler. Oyunda kedi Tom ve ev arkadaşları Angela, Hank, Ginger, Ben ve Becca’yı besliyor, onlarla oyunlar oynuyor, ihtiyaçlarını gideriyorsunuz.
MÜZİK YETENEĞİNİZE DAİR
Listedekilerden biraz daha farklı bir mantıkla çalışan Tiles Hop: EDM Rush!, en sevdiğiniz şarkıları ‘oynamanızı’ sağlıyor. Oyundaki topu şarkının ritmine göre yönlendirip müzik kulağınız sayesinde topu karolara çarptırıyorsunuz.
HİNDİSTAN’DA ÇOK SEVİLDİ
Kadim Hint kutu oyunu peçiç’ten (pachisi) ilham alınarak tasarlanan Ludo King’de amaç, dört tane sembolü başlangıç noktasından başlayarak tahtanın etrafında döndürüp ortaya (eve) getirmek. Bunu ilk başaran oyuncu oyunu kazanıyor.
En çok hangi cihazlarla oyun oynuyoruz?
Akıllı telefon - yüzde 74,9
Kişisel/masaüstü bilgisayar - yüzde 44,4
Oyun konsolu - yüzde 26,1
Tablet - yüzde 19,6
Hangi yaştaki bireylerin yüzde kaçı oyun oynuyor?
16-24 yaş arası kadınlar yüzde 92, erkekler yüzde 95,4
25-34 yaş arası kadınlar yüzde 90,1, erkekler 94,6
35-44 yaş arası kadınlar yüzde 83,6, erkekler yüzde 91
45-54 yaş arası kadınlar yüzde 75,2, erkekler yüzde 81,3
55-64 yaş arası kadınlar yüzde 67,2, erkekler yüzde 67,2 açıklaması
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