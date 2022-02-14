Ece Erken'den olay gününe ilişkin yeni paylaşımlar

“ÇOK ZOR DAYANIYORUM”

“Her şeyden önce çok iyi bir insan, kızlarına aşık bir babaydın. Allah’ım belki de yükünü gördü, üzüldü yanına aldı seni. Şu an inşallah cennetten bizi seyrediyorsundur, ‘üzülme’ diyorlar aşkım ‘sen üzülürsen üzülür’ diyorlar. Ne olur üzülme ama ben çok zor dayanıyorum. 5 kilo verdim, yanımda olsaydın belki beğenmez ayrılırdın benden.

Keşke böyle olmasaydı ama rabbim dayanamayacağın yük vermezmiş bu da benim sınavım, çok mücadele ettik, ilk kez bu kadar çok sevildim ben de çok ama çok sevdim. Allah senden razı olsun varsa hakkım sonuna kadar helal olsun. Hakkını helal etmişsindir umarım sen de bana. Davanın peşinde olacağım ağırlaştırılmış müebbet aldıkları gün yüküm az da olsa hafifleyecek, seni son nefesime kadar seveceğim, adını yaşatacağım.”