Ece Erken'den olay gününe ilişkin yeni paylaşımlar

Mesela ‘Bülent ağabeyim’, ‘kardeşlerim’ dediğin kalleş çıktı be aşkım. Benimse tam da senin istediğin oldu küs olduğum, barışmamı istediğin herkes geldi. Senin benim için çok üzüldü, çünkü senden çıkarları yokmuş. Hele değerlin Türkan teyzen yalnız bırakmadı, daha önce tanışamadığım akrabaların sağ olsun hep aradı beni. Öyle yüce gönüllü bir adamdın ki sen Eymen’in okul masrafından, sağlık sigortasına kadar düşünen, her anlamda babasız büyüttüğüm evladıma aslanlar gibi babalık yapan adam gibi adamdın. Her gün seni soruyor o da çok özledi seni benim gibi.”