En zengin 10 kadın

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 11:49
<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.7; vertical-align: baseline;"><font color="#666666" face="Poppins, serif">Francoise Bettencourt-Meyers</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.7; vertical-align: baseline;"><font color="#666666" face="Poppins, serif">Net serveti: 74.8 milyar dolar</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.7; vertical-align: baseline;"><font color="#666666" face="Poppins, serif">Kaynak: L'Oreal</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.7; vertical-align: baseline;"><font color="#666666" face="Poppins, serif">Vatandaşlık: Fransa</font></p>

Francoise Bettencourt-Meyers

Net serveti: 74.8 milyar dolar

Kaynak: L'Oreal

Vatandaşlık: Fransa

<p>Alice Walton</p><p>Net serveti: 65.3 milyar dolar</p><p>Kaynak: Walmart</p><p>Vatandaşlık: ABD</p>

Alice Walton

Net serveti: 65.3 milyar dolar

Kaynak: Walmart

Vatandaşlık: ABD

<p>Julia Koch</p><p>Net serveti: 60 milyar dolar</p><p>Kaynak: Koch Endüstri</p><p>Vatandaşlık: ABD</p>

Julia Koch

Net serveti: 60 milyar dolar

Kaynak: Koch Endüstri

Vatandaşlık: ABD

<p>MacKenzie Bezos Scott</p><p>Net serveti: 43.6 milyar dolar</p><p>Kaynak: Amazon</p><p>Vatandaşlık: ABD</p>

MacKenzie Bezos Scott

Net serveti: 43.6 milyar dolar

Kaynak: Amazon

Vatandaşlık: ABD

<p>Jacqueline Mars</p><p>Net serveti: 31.7 milyar dolar</p><p>Kaynak: Şekerleme şirketi Mars'ın kurucusu&nbsp;</p><p>Vatandaşlık: ABD</p>

Jacqueline Mars

Net serveti: 31.7 milyar dolar

Kaynak: Şekerleme şirketi Mars'ın kurucusu 

Vatandaşlık: ABD

<p>Gina Rinehart</p><p>Net serveti: 30.2 milyar dolar</p><p>Kaynak: Madencilik</p><p>Vatandaşlık: Avustralya</p>

Gina Rinehart

Net serveti: 30.2 milyar dolar

Kaynak: Madencilik

Vatandaşlık: Avustralya

<p>Miriam Adelson</p><p>Net serveti: 27.5 milyar dolar</p><p>Kaynak: İsrailli doktor, casino&nbsp;</p><p>Vatandaşlık: ABD</p>

Miriam Adelson

Net serveti: 27.5 milyar dolar

Kaynak: İsrailli doktor, casino 

Vatandaşlık: ABD

<p>Susanne Klatten</p><p>Net serveti: 24.3 milyar dolar</p><p>Kaynak: BMW</p><p>Vatandaşlık: Almanya&nbsp;</p>

Susanne Klatten

Net serveti: 24.3 milyar dolar

Kaynak: BMW

Vatandaşlık: Almanya 

<p>Iris Fontbona</p><p>Net serveti: 22.8 milyar dolar</p><p>Kaynak: Madencilik</p><p>Vatandaşlık: Şili</p>

Iris Fontbona

Net serveti: 22.8 milyar dolar

Kaynak: Madencilik

Vatandaşlık: Şili

<p>Abigail Johnson</p><p>Net serveti: 21.2 milyar dolar</p><p>Kaynak: Yatırım firması Fidelity Investments&nbsp;</p><p>Vatandaşlık: ABD</p>

Abigail Johnson

Net serveti: 21.2 milyar dolar

Kaynak: Yatırım firması Fidelity Investments 

Vatandaşlık: ABD

en zengin on kadın

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler