Ersin Destanoğlu'ndan transfer açıklaması

Geliştirmesi gereken yönleriyle ilgili ise Ersin Destanoğlu, "Altyapıdayken iyi yönlerimizi sorduklarında ayağımı iyi kullandığımı ve yan toplarda iyi olduğumu söylerdim. Baskı altında olmak A takımda kötü oyun kurdurabiliyor ve hata yaptırabiliyor. Bir yan top alamıyorsun, üç tane alıyorsun. Alamadığın konuşuluyor. Beni geliştirecek eleştirilere her zaman açığım. Bunları sahaya yansıttığımda her şey benim için daha kolay olacak." dedi.