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Hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece düştüğü Doğu Anadolu
Bölgesi'nde, şehir merkezlerinde etkili olan sağanak, özellikle
yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Erzincan'ın Refahiye ilçesinin yüksek
kesimleri, kar yağışı ve tipi ile beyaza büründü. Dün gece saatlerinde başlayan
kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kışı aratmayan görüntüler ortaya
çıkarken, Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı kala mücadele ekipleri, kardan
kapanan köy yollarını açmak için sabahın ilk ışıklarına kadar çalıştı.
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