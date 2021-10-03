Eşinin cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2021 Pazar, 17:48
<p>FOX TV'de ekrana gelen Fulya İle Umudun Olsun programında yaşananlar hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.&nbsp;</p>

FOX TV'de ekrana gelen Fulya İle Umudun Olsun programında yaşananlar hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı. 

<p>Samsun'da yaşayan Celal Bilgin isimli genç, internet üzerinden tanışarak kısa süre içerisinde evlendiği G.D'in hareketlerinden şüphelenmeye başladı.</p>

Samsun'da yaşayan Celal Bilgin isimli genç, internet üzerinden tanışarak kısa süre içerisinde evlendiği G.D'in hareketlerinden şüphelenmeye başladı.

<p>Sosyal medya hesapları üzerinden cinsel içerikli videoları izlemeye başlayan Celal Bilgin, bir videoda eşini gördü.</p>

Sosyal medya hesapları üzerinden cinsel içerikli videoları izlemeye başlayan Celal Bilgin, bir videoda eşini gördü.

<p>Vücudundaki ameliyat izlerinden eşini tanıyan Celal Bilgin, bunun üzerine çocukları için DNA testi yapılmasını istedi.&nbsp;</p>

Vücudundaki ameliyat izlerinden eşini tanıyan Celal Bilgin, bunun üzerine çocukları için DNA testi yapılmasını istedi. 

<p>Celal Bilgin'in annesi, kaçarak evlenen çocuklarıyla ilgili yaşananları anlattı. Evlilik öncesi G.D ile Celal Bilgin'in birliktelik yaşadığını öğrendiğini anlatan anne, gelinin kendi elleriyle yıkadığını söyledi.</p>

Celal Bilgin'in annesi, kaçarak evlenen çocuklarıyla ilgili yaşananları anlattı. Evlilik öncesi G.D ile Celal Bilgin'in birliktelik yaşadığını öğrendiğini anlatan anne, gelinin kendi elleriyle yıkadığını söyledi.

<p>Geçmişte yaşananların üzerine sünger çeken anne ise genç çiftin mutlu olması için elinden geleni yaptı. Anne Zeynep Bilgin, "Cahil ya. Banyo yaptırdım.. Bak yavrum dedim, sen bir şeyler bilmiyordun dedim.</p>

Geçmişte yaşananların üzerine sünger çeken anne ise genç çiftin mutlu olması için elinden geleni yaptı. Anne Zeynep Bilgin, "Cahil ya. Banyo yaptırdım.. Bak yavrum dedim, sen bir şeyler bilmiyordun dedim.

<p>Kızım dedim ne yaptınız.. Yapmış bir cahillik, yuvalarını dağıtmasınlar. Daha küçük bunlar cahiller" ifadelerini kullandı.</p>

Kızım dedim ne yaptınız.. Yapmış bir cahillik, yuvalarını dağıtmasınlar. Daha küçük bunlar cahiller" ifadelerini kullandı.

<p>Celal Bilgin ise, "Birinciye olmuş, ikinciye gider bir daha kabul ederim. Niye? Sonuçta ortada çocuğum var. Bir defa çıktı, ikinciye bir daha kabul ediyorum bak" dedi.</p><p>Kaynak: Haber Global</p>

Celal Bilgin ise, "Birinciye olmuş, ikinciye gider bir daha kabul ederim. Niye? Sonuçta ortada çocuğum var. Bir defa çıktı, ikinciye bir daha kabul ediyorum bak" dedi.

Kaynak: Haber Global

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