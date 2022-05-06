Eski eşi tarafından öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü!'

'TORUNLARIN VE GELİNLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ'

Yukarı Mahalle Kayabaşı Sokak'taki müstakil evinde taziyeleri kabul eden Cavit Koyun, Bilal Gıvanç'ın torununu zevk için öldürdüğünü öne sürerek şunları söyledi:

''Torunum Zeynep, 2 çocuğuyla birlikte yaklaşık 8 aydır benim yanımda kalıyordu. Anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Bu dönemde hiçbir olay ve sıkıntı yaşamadık. Bayram günü böyle bir olay oldu. Bana göre bu bir zevk ölümü. Çocuğu kasten öldürdü. Avlunun içerisinde torunların ve gelinlerin gözü önünde öldürdü. Onların yanından çağırıyor, 'Gel sana bir şey söyleyeceğim' diyor. Tepesine çöküyor. Tabi erkekle kadının gücü bir olur mu? Zeynep'in gücü yetmiyor. Bayramımızı zehretti. Ben içeride kavgayı duydum ama 92 yaşında olduğum için torunuma yetişemedim. Ben evin avlusunu çıkana kadar bu torunumu bıçaklamış. Eski damat zevk için, muradını almak için, takdirname almak için geldi. En ağır cezayı almasını istiyoruz."