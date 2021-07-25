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Max Kruse, Almanya'nın Suudi Arabistan'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından kız arkadaşına canlı yayından evlenme teklif etti.
Maçtan sonra 'Kız arkadaşıma bir mesajım var' diyen Kruse, formasının altındaki tişörtü çıkardı ve altında Kürtçe yazılmış 'Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?' yazısı görüldü.
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