<p>EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) İngiltere ve İtalya'nın bu akşam 22.00'de kozlarını paylaşacağı dev final öncesinde, İtalyan ve İspanyol basını maça odaklanmış durumda.</p>
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EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) İngiltere ve İtalya'nın bu akşam 22.00'de kozlarını paylaşacağı dev final öncesinde, İtalyan ve İspanyol basını maça odaklanmış durumda.

<p>İtalya'nın tanınmış spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, bugün "La Gazzetta Sportiva" logosu ile çıktı. Gazete "Aslanların pazarı - Onları mavileyin!" başlığı ile çıkarken, "Avrupa'nın tacı için İtalya, İngiltere'ye meydan okuyor. Futbolun tapınağında, ülkemizin rüyası var. Teknik direktör Roberto Mancini, Immobile'nin yerine Insigne'yi sahaya sürebilir." ifadelerine yer verdi. Gazete, Mancini'nin "Eğlenmenin cesaretine sahip olmalıyız" sözünü öne çıkardı.</p>
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İtalya'nın tanınmış spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, bugün "La Gazzetta Sportiva" logosu ile çıktı. Gazete "Aslanların pazarı - Onları mavileyin!" başlığı ile çıkarken, "Avrupa'nın tacı için İtalya, İngiltere'ye meydan okuyor. Futbolun tapınağında, ülkemizin rüyası var. Teknik direktör Roberto Mancini, Immobile'nin yerine Insigne'yi sahaya sürebilir." ifadelerine yer verdi. Gazete, Mancini'nin "Eğlenmenin cesaretine sahip olmalıyız" sözünü öne çıkardı.

<p>Ülkenin bir diğer popüler gazetesi Corriere dello Sport, "Böylesi büyük bir aşk - Hep birlikte İtalya için!" manşeti ile okurlarının karşısına çıktı. Bugünkü Wimbledon finaline de kapağında yer veren gazete, "Önce Berrettini Wimbledon'da, ardından Avrupa Şampiyonası finali. Matteo, Djokovic'e meydan okuyacak. Akşam ise milliler, İngiltere'ye karşı şampiyonluk için sahada olacak. Mancini inançlı: 'Şimdi son hamlenin zamanı'." ifadelerine yer verdi.</p>
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Ülkenin bir diğer popüler gazetesi Corriere dello Sport, "Böylesi büyük bir aşk - Hep birlikte İtalya için!" manşeti ile okurlarının karşısına çıktı. Bugünkü Wimbledon finaline de kapağında yer veren gazete, "Önce Berrettini Wimbledon'da, ardından Avrupa Şampiyonası finali. Matteo, Djokovic'e meydan okuyacak. Akşam ise milliler, İngiltere'ye karşı şampiyonluk için sahada olacak. Mancini inançlı: 'Şimdi son hamlenin zamanı'." ifadelerine yer verdi.

<p>Tuttosport ise "Kendiniz için, bizim için!" manşetini atarken, iki maça yer veren bir diğer gazete oldu.</p>
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Tuttosport ise "Kendiniz için, bizim için!" manşetini atarken, iki maça yer veren bir diğer gazete oldu.

<p>Il Resto del Carlino ise "Tüyler ürperten Wembley" başlığı ile yayımlanırken, Covid-19 endişesini öne çıkardı. Gazete, "Gök Mavililer İngilizlerle karşılaşırken, stadyum ve meydanlarda bulaşma endişesi artıyor" ifadesini kullandı.</p>
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Il Resto del Carlino ise "Tüyler ürperten Wembley" başlığı ile yayımlanırken, Covid-19 endişesini öne çıkardı. Gazete, "Gök Mavililer İngilizlerle karşılaşırken, stadyum ve meydanlarda bulaşma endişesi artıyor" ifadesini kullandı.

<p>Il Messaggero ise "Avrupa, İtalya'ya tezahürat yapıyor" manşeti ile gazete raflarındaki yerini aldı.</p>
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Il Messaggero ise "Avrupa, İtalya'ya tezahürat yapıyor" manşeti ile gazete raflarındaki yerini aldı.

<p>İtalya'nın önde gelen gazetesi La Repubblica ise maça özel bir tasarımla çıkarken, "Londra - İtalya" manşetini attı.</p>
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İtalya'nın önde gelen gazetesi La Repubblica ise maça özel bir tasarımla çıkarken, "Londra - İtalya" manşetini attı.

<p>Quotidiano Sportivo ise EURO 2020 ve Wimbledon finallerini öne çıkarırken, "Tarihin yazılacağı saatler" başlığını attı.</p>
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Quotidiano Sportivo ise EURO 2020 ve Wimbledon finallerini öne çıkarırken, "Tarihin yazılacağı saatler" başlığını attı.

<p>İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca ise, maçı "Avrupa, kralını arıyor" başlığıyla okuyucularına aktardı.</p>
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İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca ise, maçı "Avrupa, kralını arıyor" başlığıyla okuyucularına aktardı.

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