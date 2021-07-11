İtalya'nın tanınmış spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, bugün "La Gazzetta Sportiva" logosu ile çıktı. Gazete "Aslanların pazarı - Onları mavileyin!" başlığı ile çıkarken, "Avrupa'nın tacı için İtalya, İngiltere'ye meydan okuyor. Futbolun tapınağında, ülkemizin rüyası var. Teknik direktör Roberto Mancini, Immobile'nin yerine Insigne'yi sahaya sürebilir." ifadelerine yer verdi. Gazete, Mancini'nin "Eğlenmenin cesaretine sahip olmalıyız" sözünü öne çıkardı.
Ülkenin bir diğer popüler gazetesi Corriere dello Sport, "Böylesi büyük bir aşk - Hep birlikte İtalya için!" manşeti ile okurlarının karşısına çıktı. Bugünkü Wimbledon finaline de kapağında yer veren gazete, "Önce Berrettini Wimbledon'da, ardından Avrupa Şampiyonası finali. Matteo, Djokovic'e meydan okuyacak. Akşam ise milliler, İngiltere'ye karşı şampiyonluk için sahada olacak. Mancini inançlı: 'Şimdi son hamlenin zamanı'." ifadelerine yer verdi.
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