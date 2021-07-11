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Ülkenin bir diğer popüler gazetesi Corriere dello Sport, "Böylesi büyük bir aşk - Hep birlikte İtalya için!" manşeti ile okurlarının karşısına çıktı. Bugünkü Wimbledon finaline de kapağında yer veren gazete, "Önce Berrettini Wimbledon'da, ardından Avrupa Şampiyonası finali. Matteo, Djokovic'e meydan okuyacak. Akşam ise milliler, İngiltere'ye karşı şampiyonluk için sahada olacak. Mancini inançlı: 'Şimdi son hamlenin zamanı'." ifadelerine yer verdi.