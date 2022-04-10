Evin deposunda çok sayıda tüp patladı, facianın eşiğinden dönüldü
Öğlen saatlerinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Art arda patlayan tüplerle ile depo alev topuna döndü. Köylülerin 112 komuta merkezine ihbarda bulunmasıyla olay yerine Acil Sağlık, jandarma, Bağlar ve Kayapınar itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun çalışmalar sonucu yangını söndürerek soğutma çalışmalarını tamamladı. Patlamada şans eseri evde kimsenin bulunmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
Muhtar Başaran, “O da yok dememiş. Daha sonra burayı depo olarak kullanmak için ruhsat alacağını söylemiş. Birbirlerini bugüne dek idare etmişler. Bugün öğlen vakti patlama oldu. Bin civarında tüp deniliyor. Göz ile gördüğüm kadarıyla 700 civarında tüp var. Büyük tüpler doluymuş. Küçüklerde 40 civarında doluymuş. İtfaiye kısa sürede müdahale ettiği için köy büyük bir faciadan kurtarıldı” dedi.
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