Evin deposunda çok sayıda tüp patladı, facianın eşiğinden dönüldü

Muhtar Başaran, “O da yok dememiş. Daha sonra burayı depo olarak kullanmak için ruhsat alacağını söylemiş. Birbirlerini bugüne dek idare etmişler. Bugün öğlen vakti patlama oldu. Bin civarında tüp deniliyor. Göz ile gördüğüm kadarıyla 700 civarında tüp var. Büyük tüpler doluymuş. Küçüklerde 40 civarında doluymuş. İtfaiye kısa sürede müdahale ettiği için köy büyük bir faciadan kurtarıldı” dedi.